Timothée Chalamet được lòng gia đình người yêu

Tài tử Timothée Chalamet, 29 tuổi, được gia đình bạn gái Kylie Jenner, 27 tuổi, khen là người đàn ông của gia đình.

Theo ET, một nguồn tin cho biết Timothée Chalamet để lại ấn tượng tốt trong mắt người thân của Kylie Jenner, được nhận xét tận tâm, biết cách cân bằng cuộc sống, có sự nghiệp thành công.

"Gia đình của Kylie thích cách Timothée đối xử tốt với cô ấy cũng như những người cô quan tâm. Timothée rất yêu Kylie và tôn trọng các mối quan hệ của người yêu. Tình cảm cả hai phát triển qua từng ngày", người này nói.

Chân dung Kylie Jenner và Timothée Chalamet. Ảnh: WireImage

Gần đây, cặp sao giữ kín mối quan hệ, không thể hiện tình cảm trên mạng xã hội, không chia sẻ chuyện yêu đương với truyền thông. Sau nụ hôn tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng hồi tháng 1, Timothée và Kylie ít xuất hiện cùng nhau khiến dư luận suy đoán hai người đường ai nấy đi. Cuối tháng 6, đôi trẻ hiếm hoi lộ diện trong buổi hẹn hò ở rạp chiếu phim, xóa tan tin đồn chia tay.

Cặp sao ăn mặc giản dị khi hẹn hò. Ảnh: Backgrid

Những người xung quanh cho biết Timothée và Kylie nghiêm túc trong tình yêu. Cả hai thích các buổi hẹn nhẹ nhàng, bình dị như bao cặp tình nhân khác. Họ thường nấu ăn cùng nhau, đi ăn ngoài, chơi board game và du lịch mỗi khi trống lịch trình. Cặp sao cũng thường dành thời gian cho gia đình của Kylie, gặp gỡ bạn bè hai bên.

"Cả hai muốn một mối quan hệ trưởng thành, tránh sự soi mói của công chúng. Họ biết không phải lúc nào mọi chuyện cũng suôn sẻ nhưng vẫn nỗ lực tôn trọng sự riêng tư của nhau. Khi bên nhau, Timothée và Kylie được là chính mình, luôn thành thật và thấu hiểu người mình yêu", người quen cặp sao cho biết.

Timotheé Chalamet và Kylie Jenner hôn nhau ở giải Quả cầu vàng Timothée Chalamet hôn Kylie Jenner ở Quả Cầu Vàng 2024. Video: Pagesix

Tuy nhiên, cách họ giữ kín mối quan hệ yêu đương được cho không vừa ý mẹ kiêm quản lý của Kylie - Kris Jenner. Một người quen hai mẹ con cho biết Kris muốn sao Dune xuất hiện trong show The Kardashians của gia đình, "khoe khoang" con gái của bà nhiều hơn nhưng Kylie không đồng ý.

"Cô ấy sẽ chiến đấu để bảo vệ mối tình của mình, không muốn biến thành trò lố lăng. Cô chỉ muốn nuôi dưỡng mối quan hệ thay vì làm nội dung nhạo báng", người này nói thêm. Về phía Timothée, tài tử chỉ muốn dồn mọi sự tập trung ngoài công việc cho người yêu, được ở bên cô dài lâu, theo Teen Vogue.

Timothée và Kylie yêu nhau từ tháng 4 năm ngoái. Hồi tháng 9/2023, cả hai xuất hiện trước công chúng nhưng không lên tiếng thừa nhận mối quan hệ. Cặp sao nhiều lần được nhìn thấy cùng nhau ăn tối khi dự Tuần lễ thời trang New York, đi xem concert của Beyoncé tháng 9/2023.

Timothée Chalamet sinh tại New York trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Diễn viên mang trong mình hai dòng máu Mỹ - Pháp, với tài năng diễn xuất được ví là Leonardo DiCaprio thế hệ mới. Anh được giới phê bình đánh giá cao với nhiều tác phẩm, trong đó có Lady Bird, Little Women, Dune. Trang TC Candler bình chọn anh là "Mỹ nam đẹp nhất thế giới" 2023. Trước khi yêu Kylie, diễn viên từng hẹn hò Lily-Rose Depp, Eiza González và Taylor Russell.

Kylie Jenner là em gái Kim Kardashian và siêu mẫu Kendall Jenner, nổi tiếng qua chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians. Cô được hâm mộ do gu thời trang, lối sống sành điệu, với gần 400 triệu người theo dõi trên Instagram. Người đẹp thành công khi lập công ty mỹ phẩm, làm đẹp Kylie Cosmetics và Kylie Skin. Cô có hai con - bé Stormie, sáu tuổi, và Aire, hai tuổi - với ca sĩ kiêm rapper Travis Scott sau 5 năm hẹn hò (2017-2022).

Phương Thảo (theo ET, Teen Vogue)