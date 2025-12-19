TikTok 'đã ký thỏa thuận bán mình' tại Mỹ

TikTok được cho là đã ký thỏa thuận bán 80% tài sản cho một nhóm ba nhà đầu tư Mỹ, dự kiến công bố đầu năm sau.

"Chúng ta đã ký kết với các nhà đầu tư về một liên doanh mới tại Mỹ, cho phép hơn 170 triệu người Mỹ tiếp tục khám phá thế giới với vô vàn khả năng, như một phần của cộng đồng toàn cầu năng động", CEO TikTok Shou Chew viết trong thông báo tới nhân viên và CNN thu thập.

Logo TikTok hiển thị trên một màn hình điện thoại. Ảnh: Reuters

Cũng theo nguồn tin, dù giao dịch chưa hoàn tất, động thái này đưa TikTok tiến thêm một bước gần hơn đến việc đảm bảo tương lai lâu dài tại Mỹ. Theo thỏa thuận, nền tảng video được kiểm soát bởi một liên doanh mới: 50% cổ phần thuộc nhóm ba nhà đầu tư Oracle, Silver Lake và MGX (do UAE hậu thuẫn), đặt tên là TikTok USDS Joint Venture LLC; hơn 30% cổ phần sẽ do "các công ty liên kết với một số nhà đầu tư hiện có của ByteDance" nắm giữ; và 19,9% sẽ do ByteDance giữ lại.

Trong thông báo, Chew cho biết "vẫn còn nhiều việc phải làm trước" khi thỏa thuận hoàn tất, nhưng các bên đang tiến tới thống nhất vào ngày 22/1/2026, thêm rằng ByteDance và TikTok đều đã đồng ý với các điều khoản.

Các bên chưa đưa ra bình luận.

Theo Reuters, thỏa thuận là bước tiến lớn nhằm giải quyết nhiều năm bất ổn của TikTok tại Mỹ kể từ tháng 8/2020, khi công ty bị yêu cầu phải bán mạng xã hội hoặc bị cấm. Việc này nhằm tuân thủ Đạo luật Bảo vệ người Mỹ khỏi ứng dụng do đối thủ nước ngoài kiểm soát (PAFACA) đã được Quốc hội thông qua và cựu tổng thống Joe Biden ký duyệt. Hạn chót đã nhiều lần được lùi lại trong nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

TikTok hiện có khoảng 170 triệu người dùng tại Mỹ. Cuối nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump từng ủng hộ cấm TikTok. Tuy nhiên, quan điểm thay đổi sau khi ông nhận thấy ứng dụng góp phần giúp mình giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024. Ông hiện có 15 triệu người theo dõi trên nền tảng mạng xã hội này. Hồi tháng 8, Nhà Trắng cũng ra mắt kênh TikTok chính thức.

Bảo Lâm (theo CNN, Reuters)