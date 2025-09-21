ByteDance chỉ được giữ một trong 7 ghế điều hành TikTok Mỹ

Công ty mẹ của TikTok chỉ được giữ một ghế trong ban điều hành TikTok tại Mỹ, theo thỏa thuận được Washington và Bắc Kinh thông qua.

"Sẽ có 7 ghế trong ban lãnh đạo hoạt động của TikTok ở Mỹ, 6 trong số đó là người Mỹ. Thỏa thuận có thể được ký trong vài ngày tới", thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định hôm 20/9.

Reuters cho biết phân bổ vị trí điều hành là một trong những điều khoản của thỏa thuận khung được lãnh đạo hai nước thông qua tuần trước. Văn kiện cũng yêu cầu toàn bộ dữ liệu về người dũng Mỹ phải được lưu trữ trên hạ tầng đám mây vận hành bởi Oracle.

"Thuật toán của TikTok ở Mỹ sẽ được bảo vệ, tái huấn luyện và vận hành hoàn toàn trong nước, ngoài tầm kiểm soát của ByteDance. Thuật toán đề xuất nội dung sẽ được huấn luyện từ đầu, sau đó trải qua đánh giá và phân tích của Mỹ, sử dụng dữ liệu của người Mỹ và không được chia sẻ ra nước ngoài", một quan chức Nhà Trắng cho hay.

Đây được coi là điểm quan trọng, do giới chức Mỹ liên tục cảnh báo nguy cơ thuật toán TikTok được dùng để tác động đến nội dung người dùng Mỹ nhìn thấy.

Logo ByteDance tại văn phòng công ty ở Thượng Hải. Ảnh: Reuters

Tài sản và hoạt động của TikTok Mỹ sẽ do nhà đầu tư Mỹ kiểm soát đa số, được điều hành bởi ban giám đốc có chuyên môn về an ninh quốc gia và bảo mật mạng. Các cổ đông của ByteDance như Susquehanna International Group, General Atlantic và KKR được giữ không quá 20% cổ phần trong liên doanh điều hành.

Thông tin được công bố một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đã điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và đạt tiến triển trong thỏa thuận về TikTok.

ByteDance và TikTok chưa bình luận về thông tin.

Quyền sở hữu của ByteDance đối với TikTok đã làm dấy lên những mối quan ngại về an ninh quốc gia tại Mỹ trong nhiều năm. Giới chức nước này lo ngại Trung Quốc có thể truy cập dữ liệu của 170 triệu người Mỹ đang sử dụng nền tảng, dù TikTok nhiều lần bác bỏ cáo buộc.

Căng thẳng kéo dài nhiều năm, bắt nguồn từ nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump, khi ông tìm cách cấm ứng dụng năm 2020. Oracle cùng Walmart đã tham gia một thỏa thuận nhưng không thành hiện thực.

Hồi tháng 4/2024, tổng thống Mỹ khi đó là ông Joe Biden ký duyệt đạo luật yêu cầu ByteDance thoái vốn khỏi TikTok hoặc dừng hoạt động tại Mỹ. Ông Trump từng ủng hộ cấm TikTok hoặc yêu cầu ByteDance thoái vốn. Tuy nhiên, ông thay đổi lập trường và tuyên bố sẽ bảo vệ nền tảng sau khi tin rằng TikTok đã giúp ông giành được sự ủng hộ của cử tri trẻ trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 11/2024.

Điệp Anh (Theo Reuters)