Ông Trump: 'Tôi là fan của TikTok'

Tổng thống Mỹ Donald Trump không lo ngại vấn đề quyền riêng tư hay an ninh quốc gia liên quan đến TikTok, bày tỏ sự yêu thích nền tảng.

"Tôi thực sự không lo lắng. Tôi nghĩ mọi chuyện đang bị thổi phồng... Tôi là một fan của TikTok", ông chia sẻ với các phóng viên khi đến thăm một cửa hàng quà lưu niệm Nhà Trắng hôm 22/8.

Ông Trump bác bỏ những lo ngại an ninh từ hai đảng liên quan đến TikTok, đồng thời cho biết chính quyền của mình sẽ tiếp tục theo dõi để phát hiện các vấn đề nếu có. Ông cho biết sẽ trao đổi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình "vào thời điểm thích hợp".

Tổng thống Donald Trump tại bang Alaska, Mỹ ngày 15/6. Ảnh: AFP

"Chúng tôi có nhiều bên giàu tiềm lực tại Mỹ muốn mua TikTok", ông Trump cho hay, nhưng không tiết lộ tên cá nhân hay công ty nào. Ông cũng đề cập đến khả năng tiếp tục gia hạn để ByteDance, công ty mẹ của TikTok, thoái vốn khỏi TikTok Mỹ. "Tôi chưa nói chuyện với Chủ tịch Tập về vấn đề này. Trong lúc chờ mọi chuyện phức tạp được giải quyết, chúng tôi gia hạn thêm một chút thời gian", ông nói.

Trong khi đó, Nhà Trắng mở tài khoản và bắt đầu hoạt động trên TikTok ngày 19/8, đạt 4.500 người theo dõi sau một giờ. Tài khoản chính thức của Nhà Trắng trên X và Instagram có lần lượt 2,4 triệu và 9,3 triệu người theo dõi.

Một đạo luật được thông qua năm 2024 yêu cầu TikTok ngừng hoạt động tại Mỹ trước ngày 19/1 năm nay, nhưng Tổng thống Trump nhiều lần không thực hiện theo thời hạn. Hồi tháng 6, ông thông báo gia hạn đến ngày 17/9. Việc trì hoãn vấp phải sự chỉ trích từ một số nhà lập pháp, cho rằng chính quyền Trump đang phớt lờ luật pháp và xem nhẹ những lo ngại về an ninh quốc gia liên quan đến sự kiểm soát của Trung Quốc với TikTok.

Khảo sát của Trung tâm nghiên cứu Pew đầu năm nay cho thấy khoảng 34% người Mỹ ủng hộ lệnh cấm TikTok, giảm so với mức 50% vào tháng 3/2023. Trong nhóm ủng hộ, trung bình 8 trên 10 người cho biết, lý do chủ yếu là lo ngại bị xâm phạm dữ liệu người dùng. Khoảng 1/3 người tham gia khảo sát phản đối lệnh cấm và một tỷ lệ tương tự cho biết họ không chắc chắn.

