Tiền vệ Benfica tố bị Vinicius gọi là 'người lùn'

Tây Ban NhaGianluca Prestianni phủ nhận phân biệt chủng tộc Vinicius, cho rằng anh chỉ phản ứng sau khi bị đối thủ trêu chọc ngoại hình, trước thềm lượt về play-off Champions League.

Theo truyền thông Anh, Prestianni - cầu thủ cao 1,65 m - khẳng định anh không sử dụng từ "mono" (nghĩa là "khỉ" trong tiếng Tây Ban Nha) như cáo buộc.

Thay vào đó, tiền vệ người Argentina thừa nhận đã dùng một từ ngữ mang tính xúc phạm liên quan đến xu hướng tính dục sau khi bị Vinicius trêu chọc chiều cao và gọi là "người lùn".

Gianluca Prestianni (áo đỏ) đối đáp với Vinicius trong trận Benfica thua Real 0-1 ở lượt đi vòng play-off Champions League hôm 17/2. Ảnh: Socrates

Sự việc xảy ra ở trận lượt đi vòng play-off Champions League giữa Benfica và Real Madrid tại Lisbon hôm 17/2. Sau khi Vinicius ghi bàn quyết định ở phút 50 và ăn mừng khiêu khích trước khán đài đội chủ nhà, hai bên lời qua tiếng lại.

Vinicius sau đó báo cáo với trọng tài về hành vi phân biệt chủng tộc, cho rằng Prestianni đã buông lời xúc phạm khi che miệng bằng áo. Trọng tài Francois Letexier lập tức thực hiện động tác khoanh tay - ký hiệu kích hoạt quy trình xử lý hành vi phân biệt chủng tộc - khiến trận đấu tạm dừng khoảng 10 phút.

Tiền đạo Kylian Mbappe cho biết anh nghe thấy Prestianni lặp lại lời lẽ mang tính phân biệt nhiều lần, đồng thời đề nghị cầu thủ Benfica không nên tiếp tục thi đấu tại Champions League nếu bị kết luận có hành vi sai trái. Phía Benfica cũng đáp trả, khi đăng video cho thấy các cầu thủ Real không thể nghe thấy những lời lẽ bị cho là mang tính phân biệt chủng tộc nhằm vào Vinicius.

UEFA đã ra án treo giò tạm thời một trận với Prestianni theo Điều 14 trong bộ quy tắc kỷ luật - điều khoản liên quan đến hành vi phân biệt chủng tộc và kỳ thị. Dù vậy, chế giễu ngoại hình như chiều cao hay cân nặng không nằm trong phạm vi điều chỉnh của điều khoản này.

Ban lãnh đạo Benfica phản đối quyết định trên, cho rằng chưa có bằng chứng xác thực. Chủ tịch Rui Costa tuyên bố cầu thủ của ông "không phải người phân biệt chủng tộc" và sẽ kháng cáo để Prestianni có thể góp mặt ở trận lượt về tại Madrid.

Theo báo Anh Sportmail, UEFA lo ngại kịch bản hai đội không bắt tay trước trận, tương tự vụ việc năm 2012 khi Luis Suarez từ chối bắt tay Patrice Evra trong trận đấu giữa Liverpool và Man Utd.

Nếu bị kết luận có hành vi phân biệt chủng tộc, Prestianni có thể đối mặt án phạt lên tới 10 trận - tương tự mức kỷ luật mà Ondrej Kudela từng nhận năm 2021 sau cáo buộc xúc phạm tiền vệ Glen Kamara.

Gianluca Prestianni trong buổi tập của Benfica tại sân Bernabeu ngày 24/2. Ảnh: Benfica

Trước trận lượt về tại sân Bernabeu, Benfica thể hiện rõ quan điểm không bình luận thêm về vụ việc. Trước buổi họp báo hôm 24/2, trưởng bộ phận truyền thông của CLB Bồ Đào Nha thông báo sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Prestianni.

Tiền vệ Fredrik Aursnes từ chối bình luận trực tiếp về đồng đội. "Tôi không có ý kiến gì về vấn đề này", cầu thủ người Na Uy nói, nhưng nhấn mạnh: "Nói chung, không có chỗ cho phân biệt chủng tộc ở bất cứ đâu. Nếu ai đó đối xử khác biệt với người khác, điều đó là không thể chấp nhận".

Aursnes cho biết toàn đội vẫn giữ sự tập trung cho trận đấu, đồng thời khẳng định anh không có mâu thuẫn cá nhân nào với cầu thủ Real.

Trong khi đó, trợ lý Joao Tralhao - người dự họp báo thay Jose Mourinho vắng mặt vì án treo giò - không đề cập trực tiếp đến Prestianni, nhưng ẩn ý cho rằng Benfica cảm thấy bị đối xử khắt khe. "Có những cầu thủ ngày mai vẫn ra sân dù lẽ ra không nên. Chúng tôi hy vọng trọng tài sẽ giữ sự nhất quán và tôn trọng cả hai CLB", ông nói.

Sau khi UEFA thông báo án treo giò một trận, Benfica nộp đơn kháng cáo và vẫn để Prestianni đi cùng toàn đội sang Madrid. Hiện chưa rõ cầu thủ 20 tuổi có được đăng ký hay phải theo dõi trận đấu từ khán đài. Nhưng việc Prestianni xuất hiện tại Madrid có thể đặt ra vấn đề an ninh.

Hồng Duy (theo Daily Mail, Marca)