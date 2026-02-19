Bồ Đào NhaBenfica đăng video cho thấy các cầu thủ Real không thể nghe thấy những lời lẽ bị cho là mang tính phân biệt chủng tộc nhằm vào Vinicius ở lượt đi play-off Champions League.

"Như hình ảnh cho thấy, với khoảng cách như vậy, các cầu thủ Real không thể nghe như những gì họ khẳng định", Benfica đăng video kèm thông cáo cho rằng cáo buộc từ phía Real Madrid là thiếu cơ sở.

Video cho thấy Vinicius chạy đi báo trọng tài ngay sau khi cầu thủ Benfica lấy áo che miệng và nói điều gì đó, còn các cầu thủ Real không ở khoảng cách đủ gần để nghe rõ.

Benfica đáp trả cáo buộc phân biệt chủng tộc với Vinicius

Sự việc xảy ra ở phút 50 trận lượt đi play-off Champions League trên sân Da Luz. Vinicius lập siêu phẩm cứa lòng về góc cao, rồi chạy ra cột cờ góc nhảy múa ăn mừng.

Tiền đạo người Brazil trở lại giữa sân chờ giao bóng rồi tranh cãi với Gianluca Prestianni. Sau khi nghe điều gì đó từ cầu thủ Benfica, Vinicius lập tức chỉ tay về phía đối phương và chạy tới báo với trọng tài Francois Letexier. Trọng tài người Pháp thực hiện động tác khoanh tay - ký hiệu kích hoạt quy trình xử lý hành vi phân biệt chủng tộc - khiến trận đấu tạm dừng khoảng 10 phút.

Trên Instagram sau trận, Vinicius viết: "Những kẻ phân biệt chủng tộc là lũ hèn nhát. Họ phải che miệng để thể hiện sự yếu đuối".

Tiền đạo 25 tuổi cũng cho biết anh không hiểu vì sao bị phạt thẻ vàng vì màn ăn mừng. "Có một quy trình, nhưng được áp dụng kém hiệu quả và chẳng giải quyết được gì", anh bày tỏ.

Trong khi đó, HLV Alvaro Arbeloa cho biết Real sẵn sàng rời sân nếu Vinicius không muốn tiếp tục thi đấu. "Không có sự khoan dung phân biệt chủng tộc. Tôi hỏi Vini có muốn đá tiếp không và nói rằng cả đội luôn ở bên cậu ấy", nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói.

Tiền đạo Kylian Mbappe cho biết Prestianni đã nhiều lần xúc phạm đồng đội. Hậu vệ Trent Alexander-Arnold gọi sự việc là "nỗi ô nhục của bóng đá", còn Aurelien Tchouameni tiết lộ Vinicius tố bị đối thủ gọi là "con khỉ". Tiền vệ Federico Valverde cho biết một số cầu thủ đứng gần đã nghe những lời rất tệ, nhưng không được ghi âm rõ ràng.

Liên đoàn Bóng đá Brazil cũng ra thông cáo ủng hộ Vinicius, nhấn mạnh "phân biệt chủng tộc là tội ác và không thể tồn tại trong bóng đá hay bất kỳ đâu".

Gianluca Prestianni (áo đỏ) lấy áo che miệng khi trò chuyện với Vinicius. Ảnh: Marca

Bên phía Benfica, Prestianni phủ nhận cáo buộc, khẳng định không hề có lời lẽ mang tính phân biệt chủng tộc và cho rằng Vinícius hiểu lầm. Leandro Barreiro cũng bảo vệ đồng đội, cho rằng đó chỉ là màn khiêu khích thông thường trong thi đấu, không có yếu tố phân biệt chủng tộc.

HLV Jose Mourinho thì cho biết ông không thể khẳng định ai đúng trong vụ việc. "Vinícius nói một điều, còn Prestianni nói điều khác. Tôi không thể nói rằng mình ủng hộ Prestianni 100%, nhưng tôi cũng không thể khẳng định những gì Vinicius nói với tôi là sự thật. Tôi không thể, vì tôi không biết", ông nói.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng cho rằng Vinícius lẽ ra nên ăn mừng bàn thắng theo cách khác thay vì "khiêu khích 60.000 khán giả trên sân". Ông còn nhắc lại việc Vinicius từng nhiều lần trở thành mục tiêu của các hành vi phân biệt chủng tộc trong những năm gần đây. "Có điều gì đó không ổn. Vinícius đã ghi một bàn thắng tuyệt vời. Tại sao cậu ấy không ăn mừng như Eusebio, Pele hay Di Stefano?", Mourinho bày tỏ.

Trận lượt về giữa Real và Benfica sẽ diễn ra trên sân Bernabeu tối 25/2.

Hồng Duy (theo ESPN)