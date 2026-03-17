Tiến Linh bị loại, Hoàng Hên lần đầu lên tuyển Việt Nam

HLV Kim Sang-sik gạch tên Nguyễn Tiến Linh và lần đầu triệu tập tiền vệ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên, để chuẩn bị cho trận gặp Malaysia tại vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Nguyễn Tiến Linh đang có phong độ không tốt khi tịt ngòi trong 12 trận liền, tính từ trận Việt Nam thắng Nepal 1-0 ở lượt bốn bảng F vòng loại cuối, vào ngày 14/10/2025. Trước đó 5 ngày, tiền đạo sinh năm 1997 ghi bàn trong trận thắng Nepal 3-1.

Tính riêng tại V-League, Tiến Linh đã không ghi bàn 11 trận liền, và mới có 3 pha lập công sau 16 trận mùa này cho Công an TP HCM. Sau trận thắng PVF-CAND 1-0 hôm 15/3, HLV Lê Huỳnh Đức thừa nhận học trò thi đấu không tốt

Nguyễn Xuân Son (trái) và Đỗ Hoàng Hên (phải) lần đầu sát cánh ở đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Ba Việt kiều gồm thủ môn Đặng Văn Lâm (lai Nga), Nguyễn Filip (Cộng hòa Czech) và Cao Pendant Quang Vinh (Pháp). Filip, sinh năm 1992, có quốc tịch vào tháng 12/2023, rồi ra mắt ở Asian Cup vào tháng 1/2024. Đặng Văn Lâm ít hơn một tuổi, nhưng có thâm niên nhất khi lên tuyển từ năm 2016 và đã thi đấu 46 trận. Còn Quang Vinh sinh năm 1997, ra mắt đội tuyển vào ngày 10/6/2025 trong trận thua Malaysia 0-4 ở vòng loại cuối.

Trong khi đó, Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên là cầu thủ nhập tịch gốc Brazil. Họ là những ngôi sao tấn công hay nhất V-League trong khoảng 5 năm qua, và từng là đối tác ăn ý tại CLB Bình Định (nay là Quy Nhơn United) và Nam Định.

Xuân Son, tên Brazil là Rafaelson, đã nhận quốc tịch Việt Nam vào tháng 9/2024. Cầu thủ sinh năm 1997 được đánh giá là tiền đạo hay bậc nhất từng thi đấu tại Việt Nam, và đang giữ kỷ lục ghi 31 bàn thắng tại V-League 2023-2024. Son cũng ghi dấu ấn đậm nét trong hành trình vô địch ASEAN Cup 2024, với 7 bàn thắng để trở thành vua phá lưới và được bầu là cầu thủ hay nhất giải.

Tuy nhiên, chấn thương gãy chân phải ở lượt về chung kết ASEAN Cup vào ngày 5/1/2025, khiến sự nghiệp đang thăng hoa của Son bị gián đoạn. Đến ngày 19/11/2025, Son trở lại đội tuyển, khi vào sân thay người ở phút 60 và ghi bàn mở tỷ số trong trận thắng Lào 2-0 tại vòng loại cuối Asian Cup.

Hoàng Hên, tên thật là Hendrio Araujo da Silva, đã nhận quốc tịch Việt Nam vào tháng 10/2025. Anh ra mắt Hà Nội FC trong trận thua Ninh Bình 1-2 ở vòng 7 và hiện là cầu thủ đóng góp nhiều bàn nhất cho đội bóng thủ đô ở V-League 2025-2026, với 6 pha lập công và 4 kiến tạo.

Tiền vệ sinh năm 1994 từng ăn tập tại La Masia - lò đào tạo trẻ lừng danh của CLB Barca. Hên đến Việt Nam ký hợp đồng với Bình Định ngày 1/12/2021, rồi trở thành một trong những cầu thủ tấn công hay nhất giải. Từ tháng 1/2023, anh gia nhập Nam Định. Sau ba mùa giải ở sân Thiên Trường, anh chơi 63 trận, ghi 19 và kiến tạo 21 bàn, là trụ cột đội hình vô địch V-League 2023-2024.

Đây là lần đầu tiên có 5 cầu thủ gốc nước ngoài trên ĐTQG.

Đội tuyển dự kiến tập trung vào ngày 22/3 tại Hà Nội.

Việt Nam đang đứng nhì bảng F với 12 điểm, kém Malaysia 3 điểm. Ở lượt đi vào ngày 10/6/2025, Việt Nam thua 0-4 nên cần thắng lại cách biệt 5 bàn để chiếm ngôi đầu. Nếu cách biệt là 4 bàn, hai đội sẽ đá luân lưu để phân định thứ bậc.

Tuy nhiên, do sử dụng cầu thủ nhập tịch vi phạm tư cách thi đấu, Malaysia đang đối mặt nguy cơ bị xử thua 0-3 ở hai trận gặp Nepal và Việt Nam tại vòng loại cuối. Khi ấy, thầy trò HLV Kim Sang-sik chắc chắn nhất bảng F, bất chấp kết quả trận đấu ngày 31/3, để giành vé dự Asian Cup 2027.

Danh sách đội tuyển bóng đá Việt Nam

Thủ môn (3): Nguyễn Filip (CAHN), Đặng Văn Lâm (Ninh Bình), Trần Trung Kiên (HAGL)

Hậu vệ (10): Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng, Bùi Hoàng Việt Anh, Cao Pendant Quang Vinh (CAHN), Nguyễn Văn Vĩ (Nam Định), Trương Tiến Anh, Lê Ngọc Bảo (Ninh Bình), Nguyễn Nhật Minh (Hải Phòng), Phạm Xuân Mạnh, Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội FC)

Tiền vệ (6): Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Quang Hải (CAHN), Nguyễn Hoàng Đức (Ninh Bình), Khuất Văn Khang (Thể Công), Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Hai Long (Hà Nội FC)

Tiền đạo (4): Nguyễn Xuân Son (Nam Định), Nguyễn Trần Việt Cường (Becamex TP HCM), Phạm Gia Hưng (Ninh Bình), Phạm Tuấn Hải (Hà Nội FC).

Hiếu Lương