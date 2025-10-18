Hà Nội FC thua trong ngày Đỗ Hoàng Hên, Harry Kewell ra mắt

Hà NộiHà Nội FC chơi khởi sắc, nhưng cách phòng ngực các quả phạt góc khiến họ thua Ninh Bình 1-2 ở vòng 7 V-League 2025-2026, tối 18/10.

Trận đấu trên sân Hàng Đẫy là khởi đầu một thời kỳ mới cho Hà Nội FC, với màn ra mắt của tân HLV Harry Kewell. Tiền vệ Đỗ Hoàng Hên (tên Brazil là Hendrio) cũng chào sân sau khi hoàn tất quá trình nhập tịch Việt Nam vào hôm qua 16/10. Đối thủ của họ là tân binh Ninh Bình vẫn bất bại từ đầu mùa.

Hoàng Hên dẫn dắt hàng công với Daniel Passira, Fernando, Nguyễn Hai Long, trong khi Nguyễn Văn Quyết và Phạm Tuấn Hải dự bị. Họ cùng nhau tạo nên những pha phối hợp một chạm đẹp mắt cùng rất nhiều cơ hội, nhưng đều bị Đặng Văn Lâm từ chối.

Tiền vệ gốc Brazil Đỗ Hoàng Hên (phải) đá chính và thi đấu 65 phút trong trận Hà Nội FC thua Ninh Bình 1-2 ở vòng 7 V-League 2025-2026, trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội ngày 18/10/2025. Ảnh: Hoàng Huynh

Phút 22, Hai Long căng ngang từ đáy biên phải, nhưng hai cú sút của Daniel Passira đều bị Văn Lâm cản phá. Sau đó, Fernando đánh đầu vọt xà ở cự ly gần. Và khi Văn Lâm bất lực, cú sút sát vòng 16m50 của Hai Long dội cột trái. Tiền vệ sinh năm 2000 một lần nữa ôm đầu nuối tiếc ở phút 62 khi cú sút phạt từ khoảng 24 m không thắng được đàn anh.

Nếu hiệp một chủ nhà chơi tốt bao nhiêu, 20 phút đầu hiệp hai là chứng kiến sự chùng xuống. Sau hai pha kéo bóng cảnh báo của Nguyễn Hoàng Đức, Hà Nội FC thất bại trong hai tình huống phòng ngự phạt góc.

HLV Hà Nội FC Harry Kewell chỉ đạo ngoài đường biên. Ảnh: Hoàng Huynh

Phút 68, Hoàng Đức đá phạt góc trái vào giữa vòng cấm để Daniel Dos Anjos đánh đầu dũng mãnh mở tỷ số. Đây là kiến tạo thứ năm tại V-League mùa này của tiền vệ sinh năm 1998. Đến phút 80, vẫn ở vị trí ấy và Hoàng Đức, bóng bật ra tuyến hai. Nguyễn Văn Quyết chậm chân để Nguyễn Quốc Việt vô-lê chân phải sát vạch 16m50 vào góc cao phải nhân đôi cách biệt. Trên khán đài, máy quay lia thấy cảnh HLV Kim Sang-sik nở nụ cười.

Bàn thua đến ngay khi Hà Nội vừa dùng hết năm quyền thay người. Những Văn Quyết, Tuấn Hải, Lê Xuân Tú, Đậu Văn Toàn, Trần Văn Thắng lần lượt được tung vào sân. Hy vọng được nhen lên ở phút 83 khi Xuân Tú đá bồi vào lưới trống. Trước đó, Văn Quyết vô-lê dội cột phải, còn Passira đệm hụt cận thành.

Nguyễn Hoàng Đức (trái) tranh chấp bóng với Daniel Passira. Ảnh: Hoàng Huynh

Sức ép lên khung thành đội khách ngày một lớn. Phút 87, Văn Quyết châm ngòi cho pha tấn công biên trái, rồi chính anh nhả ra cho Đậu Văn Toàn úp mu trong vòng cấm nhưng dội xà ngang.

Trong sáu phút bù, Hà Nội có thêm thời cơ nhưng không rõ rệt. Khi kết thúc tham khảo VAR kiểm tra thẻ đỏ dành cho Hà Nội FC, trọng tài Ngô Duy Lân không đưa ra án phạt và cũng thổi còi hết giờ. Các cầu thủ Hà Nội lập tức lao vào phản ứng vì trọng tài không cho thêm thời gian.

Khi cầu thủ ra giữa sân bắt tay, một số thành viên Hà Nội cũng không hài lòng với trọng tài, đồng thời từ chối bắt tay phía đối phương dẫn đến căng thẳng. Tuy nhiên, không có điều gì quá giới hạn xảy ra.

Chiến thắng giúp Ninh Bình dẫn đầu V-League với 17 điểm, hơn Hà Nội 9 điểm. Đội xếp nhì Công an Hà Nội có 14 điểm, nhưng thi đấu ít hơn một trận.

Đội hình xuất phát

Hà Nội FC: Văn Hoàng, Phạm Xuân Mạnh, Đỗ Duy Mạnh, Thành Chung, Vũ Đình Hai, Maranhao, Đỗ Hùng Dũng, Hendrio, Hai Long, Fernando, Daniel Passira

Ninh Bình: Đặng Văn Lâm, Patrick Marcelino, Đỗ Thanh Thịnh, Lê Ngọc Bảo, Dụng Quang Nho, Mạch Ngọc Hà, Đức Chiến, Hoàng Đức, Trần Bảo Toàn, Gustavo Henrique, Daniel Dos Anjos.

Hiếu Lương