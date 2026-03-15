HLV Huỳnh Đức: 'Tôi cũng muốn để Tiến Linh dự bị mà hết tiền đạo'

TP HCMDù tiền đạo Nguyễn Tiến Linh sa sút, HLV Lê Huỳnh Đức không thể không sử dụng vì CA TP HCM thiếu phương án thay thế.

Trên sân Thống Nhất tối 15/3, Công an TP HCM thắng đội cuối bảng PVF-CAND 1-0 ở vòng 16 V-League 205-2026 nhờ pha lập công của tiền vệ Khoa Ngô ở phút 76. Đây bàn thứ hai liên tiếp của Việt kiều Australia, giúp đội bóng ngành công an giành trọn sáu điểm trong hai trận gần nhất.

Trái ngược với phong độ chói sáng của tân binh Khoa Ngô, tiền đạo đội trưởng Tiến Linh tiếp tục gây thất vọng. Anh sở hữu nhiều cơ hội ghi bàn nhưng đều bỏ lỡ, trong đó có một cú đánh đầu dội cột ở hiệp một. Thậm chí, khi đứng trước khung thành trống gần cuối hiệp hai, Tiến Linh vẫn sút ra ngoài. Trên khán đài, HLV Kim Sang-sik ôm đầu, tiếc thay cho học trò ở ĐTQG.

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh trong nỗ lực sút bóng trong trận CLB Công an TP HCM thắng PVF-CAND 1-0 ở vòng 16 V-League 205-2026, trên sân Thống Nhất, tối 15/3. Ảnh: Đức Đồng

Tính từ vòng 5 V-League, ngày 27/9/2025, Tiến Linh đã tịt ngòi 11 vòng liên tiếp. Dù thường xuyên đá chính, anh mới có ba bàn sau 16 vòng mùa này.

Sau trận, HLV Lê Huỳnh Đức cho biết, Tiến Linh đang mất cảm giác, bị áp lực nên nôn nóng. Từng là tiền đạo, cựu danh thủ người TP HCM hiểu tình trạng lúc này của học trò.

"Lúc này, tôi cũng muốn để Tiến Linh dự bị nhưng đội bóng đang thiếu tiền đạo. Đinh Thanh Bình mới trở lại, trong khi Bùi Văn Bình còn trẻ, không đủ sức đá từ đầu. Do đó, chúng tôi cần động viên cầu thủ, tập luyện nhẹ nhàng để lấy lại hưng phấn", ông Đức chia sẻ thêm.

Tiến Linh sinh năm 1997, trưởng thành từ CLB Bình Dương. Chân sút gốc Hải Dương ra mắt đội một năm 2017 và trở thành trụ cột quan trọng bậc nhất của đội bóng đất Thủ trong nhiều năm, ghi 71 bàn sau 147 trận tại V-League, từng hai lần là "Vua phá lưới nội" ở mùa 2018 và 2024-2025. Tuy nhiên, trước thềm mùa giải này, anh đầu quân cho CA TP HCM.

Tiền vệ Khoa Ngô ăn mừng bàn thắng giúp CLB Công an TP HCM thắng PVF-CAND 1-0 ở vòng 16 V-League 205-2026, trên sân Thống Nhất, tối 15/3. Ảnh: Đức Đồng

Khoa Ngô tên thật là Ngô Đăng Khoa, sinh năm 2006, tại thành phố Perth, Australia. Cầu thủ 21 tuổi có bố mẹ đều là người Việt Nam. Anh cao 1,65 m, nặng 65 kg, thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công hoặc tiền đạo cánh với tốc độ, kỹ thuật khéo léo.

Khoa Ngô trưởng thành từ học viện Perth Glory, sau đó thi đấu chuyên nghiệp từ 19 tuổi. Anh là cầu thủ gốc Việt đầu tiên thi đấu và ghi bàn tại A-League (giải VĐQG Australia. Sau 26 trận khoác áo Perth Glory, đầu năm 2026, Khoa Ngô về Việt Nam thi đấu cho CA TP HCM. Sau năm trận ở V-League, anh đã có ba bàn thắng và một kiến tạo.

Với 26 điểm, CA TP HCM lên thứ 5. Còn PVF-CAND vẫn đứng cuối bảng với 11 điểm. Vòng 17, CA TP HCM làm khách trước Thanh Hóa, còn PVF-CAND tiếp Becamex TP HCM - tiền thân là CLB Bình Dương.

