Tiền đạo Newcastle tố bị Gabriel thúc cùi chỏ vào mặt

AnhNick Woltemade không chấp nhận lời xin lỗi của trung vệ Gabriel Magalhaes, cho rằng cầu thủ Arsenal thúc cùi chỏ vào mặt anh trong trận Newcastle thua 1-2 ở vòng 6 Ngoại hạng Anh.

Phút 34, Sandro Tonali tạt bóng để Woltemade, tiền đạo được tuyển mộ với tổng phí 105 triệu USD từ Stuttgart, bật cao đánh đầu tung lưới David Raya, giúp Newcastle vượt lên. Gabriel cho rằng anh bị Woltemade đẩy sau, nhưng pha quay chậm cho thấy tác động của tiền đạo Newcastle là rất nhẹ. VAR cũng không vào cuộc.

Nick Woltemade đánh đầu mở tỷ số khi Gabriel nằm sân, trong trận Newcastle thua Arsenal 1-2 ở vòng 6 Ngoại hạng Anh trên sân St James' Park, Newcastle, Anh ngày 28/9. Ảnh: Reuters

Gabriel bị ức chế và dường như đã có tình huống "trả đũa". Ở tình huống không bóng gần giữa sân sau đó ít phút, trung vệ 27 tuổi vung tay trúng mặt Woltemade, khiến hai cầu thủ tranh cãi dữ dội. Sau khi trọng tài can thiệp, Gabriel muốn bắt tay Woltemade, nhưng tiền đạo cao 1,98 mét từ chối.

"Tôi cảm nhận rõ cùi chỏ của anh ấy vào mặt mình, tay anh ấy phải giơ rất cao mới làm được như vậy", Woltemade nói sau trận. "Tôi có nói với trọng tài là mình bị đánh vào mặt, và rõ ràng điều đó không đúng. Nhưng tôi không phải mẫu cầu thủ hay ngã vờ. Có thể nhiều người sẽ làm vậy, nhưng đó không phải cách chơi của tôi".

Woltemade cho biết trung vệ Arsenal đã đến xin lỗi sau pha va chạm, nhưng anh không chấp nhận. "Anh ta nói xin lỗi, điều đó chứng tỏ anh ta biết mình đã đánh vào mặt tôi", tiền đạo 23 tuổi nói tiếp. "Nhưng lời xin lỗi không giải quyết được vấn đề. Tôi không thích kiểu va chạm rồi xin lỗi sau vài giây. Tôi muốn những cuộc tranh chấp sòng phẳng, chứ không phải cùi chỏ vào mặt".

Nick Woltemade (phải) tranh chấp với Gabriel. Ảnh: ESPN

Woltemade ghi bàn thứ hai trong màu áo Newcastle, sau bàn đánh đầu trong trận thắng Wolves 1-0 cũng trên sân nhà ngày 13/9. Woltemade trở thành cầu thủ Newcastle thứ sáu ghi bàn trong cả hai trận sân nhà đầu tiên tại Ngoại hạng Anh, sau Moussa Sissoko (2013), Papiss Cisse (2012), Daniel Cordone (2000), Alan Shearer (1996) và Les Ferdinand (1995).

Nhưng trung phong người Đức không giúp Newcastle giành ba điểm. Sang hiệp hai, Arsenal ghi liền hai bàn nhờ những pha không chiến của Mikel Merino và Gabriel để hoàn tất màn ngược dòng.

"Đó không phải màn trình diễn tốt nhất của chúng tôi, nhưng nếu giữ được tỷ số 1-0 thì sẽ là cú hích lớn. Thật tiếc khi không thể", HLV Eddie Howe tiếc nuối.

Lần thứ hai Newcastle gục ngã ở phút bù giờ trên sân nhà mùa này, sau trận thua Liverpool 2-3 hồi tháng 8. Howe nhấn mạnh toàn đội phải rút kinh nghiệm. "Cường độ, tốc độ và thể lực của trận đấu này là cao nhất mà bạn có thể đối mặt", ông cho biết. "Khi đá với Arsenal, bạn phải sẵn sàng chấp nhận điều đó. Các bàn thua đến từ những sai lầm cá nhân, và quả phạt góc cuối trận thực sự là đòn giáng nặng nề".

Hồng Duy (theo ESPN)