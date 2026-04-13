Tiền đạo Man City thách thức Arsenal

AnhSau trận thắng Chelsea 3-0, Jeremy Doku khẳng định Man City đã trở lại cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, đồng thời hướng đến trận quyết chiến với Arsenal.

Trước vòng 32, Man City gặp bất lợi khi kém Arsenal 9 điểm và đá ít hơn một trận. Nhưng, sau khi Arsenal thua sốc Bournemouth 1-2 ngay trên sân nhà Emirates, thầy trò Pep Guardiola đã tận dụng cơ hội bằng trận thắng Chelsea 3-0 để chia sẻ quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch.

Man City vẫn kém 6 điểm, nhưng đá ít hơn một trận. Nếu thắng Arsenal ở cuộc đối đầu trực tiếp tại Etihad ngày 19/4, họ sẽ thu hẹp cách biệt còn ba điểm và còn một trận chưa đấu với Crystal Palace. "Sẽ thật điên rồ nếu không tin vào cơ hội của Man City. Cuộc đua vẫn đang diễn ra", Doku nói với Sky Sports. "Chúng tôi có một trận đấu quan trọng phía trước và sẽ chuẩn bị tốt nhất".

Doku ăn mừng sau khi ghi bàn ấn định tỷ số trong trận Man City thắng Chelsea 3-0 ở vòng 32 Ngoại hạng Anh trên sân Stamford Bridge, London, Anh ngày 12/4/2026. Ảnh: Man City

Tiền đạo cánh người Bỉ cho rằng thất bại của Arsenal trước Bournemouth cho thấy tính khó lường của Ngoại hạng Anh, đồng thời nhấn mạnh chiến thắng tại Stamford Bridge cũng không hề dễ dàng. "Kiếm ba điểm ở đây chưa bao giờ là điều hiển nhiên, vì vậy kết quả lần này rất quan trọng với chúng tôi", anh nói.

Doku cũng thừa nhận trận đấu Arsenal sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện cuộc đua. Theo anh, nếu thắng, Man City sẽ gây áp lực lớn lên đối thủ. "Khi đó, mọi thứ nằm trong tay chúng tôi", cầu thủ 23 tuổi bày tỏ. "Ngược lại, nếu hòa hoặc thua, chúng tôi sẽ lại phải chờ họ sảy chân".

Guehi sút chéo góc nâng tỷ số lên 2-0 cho Man City. Ảnh: Man City

Trên sân Stamford Bridge hôm qua, Man City lép vế trong hiệp một và may mắn giữ sạch lưới khi bàn thắng của Marc Cucurella không được công nhận vì lỗi việt vị. Sang hiệp hai, đội khách gần như lột xác, ghi liền ba bàn trong 23 phút nhờ công Nico O'Reilly, Marc Guehi và Jeremy Doku.

Sau trận, Rayan Cherki dành lời khen cho Marc Guehi trong tình huống ghi bàn thứ hai, cho rằng đồng đội hậu vệ đã xử lý hoàn hảo ở pha khống chế và dứt điểm. "Khi chuyền bóng, tôi không chắc cậu ấy sẽ ghi bàn. Nhưng cách cậu ấy xử lý là rất tốt", anh nói.

Khi được hỏi về trận tiếp theo gặp Arsenal, tiền vệ người Pháp tỏ ra bình thản. "Tôi không cảm thấy áp lực từ cuộc đua vô địch. Tôi chỉ muốn chơi bóng cùng đồng đội, tạo ra cơ hội và giúp đội ghi bàn", Cherki bày tỏ.

Chelsea 0-3 Man City Diễn biến chính trận Chelsea 0-3 Man City.

Trong khi đó, Guehi đánh giá cao màn trình diễn của toàn đội, đặc biệt trong hiệp hai. Trung vệ người Anh cũng tỏ ra tự tin trong cuộc đua vô địch, dù đây là lần đầu anh tận hưởng cảm giác này khi gia nhập Man City với giá 27 triệu USD hồi tháng 1/2026. "Thật tuyệt vời khi tham gia vào cuộc đua vô địch đầy hấp dẫn như vậy", Guehi bày tỏ. "Chúng tôi muốn tiếp tục cải thiện. Điều quan trọng là toàn đội đã hoàn thành nhiệm vụ".

Hồng Duy (theo Sky Sports)