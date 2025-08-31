Tiêm vaccine trong kỳ nghỉ lễ

Nhân dịp được nghỉ lễ Quốc khánh, chị Bích Điệp, 31 tuổi, ngụ tại xã Nhà Bè, TP HCM cùng chồng đưa hai con đi tiêm ngừa sốt xuất huyết.

Chị Điệp là công nhân, còn chồng là bảo vệ. Tháng dư dả, họ cố gắng dành dụm khoản riêng để chăm lo cho hai con gồm bé gái 11 tuổi và bé trai 8 tuổi. Cách đây vài tuần, chị gái của chị mắc sốt xuất huyết, phải nhập viện điều trị, khuyên cả gia đình nên đi chích ngừa để phòng bệnh. Song, vì bận rộn, họ lần lữa đến dịp nghỉ lễ.

"Tôi đưa các con đi tiêm phòng, cũng nhân tiện đi chơi, nên hôm nay tôi chọn đi trung tâm VNVC ở xa hơn", chị Điệp cho biết.

Vợ chồng chị Điệp đưa hai con đi tiêm vaccine sốt xuất huyết tại VNVC Sunrise City. Ảnh: Khánh Hòa

Tương tự, vợ chồng chị Bích Phượng, 33 tuổi, phường Tân Hưng, TP HCM cũng tranh thủ ngày đầu nghỉ lễ để đưa ba con nhỏ đi tiêm vaccine cúm và phế cầu. Lý do là bé út hơn hai tháng tuổi đã đến lịch hẹn tiêm ngừa.

Vợ chồng chị đưa cả hai bé lớn đi chung để được bác sĩ tư vấn loại vaccine phù hợp. Sau khi tư vấn, chị cho con gái 6 tuổi tiêm phế cầu còn con gái 3 tuổi tiêm cúm.

"Dịp nghỉ lễ dài ngày, cả nhà không đi chơi xa, chỉ ở trong thành phố và không bận rộn với công việc nên thong thả thời gian chơi cùng con", chị Phượng nói.

Còn ông Luật, 60 tuổi, ở xã Nhà Bè, TP HCM, cùng vợ đi chủng ngừa các vaccine phế cầu, thương hàn và tả đề phòng bệnh. Ông cho biết khi ngoài 60 tuổi, sức khỏe của cả hai vợ chồng ông đều giảm sút nhiều so với trước, vì vậy, họ luôn chú ý các biện pháp phòng bệnh.

Vợ chồng chị Phượng đưa ba con đi tiêm vaccine trong ngày đầu nghỉ lễ. Ảnh: Khánh Hòa

Trong khi đó, chị Cẩm Hồng có mặt từ sáng sớm để tiêm ngừa vaccine viêm gan B. Người phụ nữ 39 tuổi cho biết, do bận công việc và gia đình nên chị đã quên lịch hẹn tiêm nhắc hồi tháng 5. Ngay ngày đầu nghỉ lễ Quốc Khánh, chị tranh thủ đi tiêm để kịp bổ sung kháng thể bị suy giảm theo thời gian.

Bác sĩ Phạm Văn Phú, Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết vấn đề phòng bệnh bằng tiêm chủng đang ngày càng được người dân chú trọng. Khách đến tiêm ngừa tại hơn 230 trung tâm tiêm chủng VNVC đa dạng độ tuổi, trong đó, trẻ em và người cao tuổi là những nhóm được quan tâm nhiều hơn.

Hiện nay là mùa mưa ở miền Nam, miền Bắc và miền Trung nắng nóng xen các đợt mưa bão, lũ lụt, thuận lợi cho các loại vi khuẩn, virus, côn trùng và nấm mốc phát triển. Tháng 9 cũng là thời gian học sinh, sinh viên quay lại trường học, nguy cơ cao bùng phát các bệnh truyền nhiễm như cúm, viêm phổi phế cầu, sởi, thủy đậu, não mô cầu, sốt xuất huyết, viêm não Nhật Bản...

"VNVC hiện có hơn 50 loại vaccine giúp phòng các bệnh truyền nhiễm, qua đó bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng sống cho người dân", bác sĩ Phú nói.

Chị Hồng đi tiêm vaccine viêm gan B tại VNVC sau hơn 3 tháng trễ lịch hẹn. Ảnh: Khánh Hòa

Các nghiên cứu cho thấy, tiêm vaccine cúm mùa và tiêm nhắc đều đặn hằng năm có thể làm giảm đến 60% các bệnh liên quan đến cúm, 90% tỷ lệ nhập viện và khoảng 70-80% tỷ lệ bị tử vong do cúm.

Vaccine phế cầu có hiệu quả phòng bệnh lên đến 97%, giảm 49% nguy cơ nhiễm virus hô hấp khác, ngăn chặn hơn 65% trường hợp nhiễm trùng phổi trên bệnh nhân COPD hoặc hen suyễn, giảm 76% trường hợp viêm phổi mắc phải trong cộng đồng trên bệnh nhân COPD dưới 65 tuổi.

Tiêm đủ mũi vaccine sởi, hiệu quả phòng bệnh lên đến 98%. Tiêm đủ hai mũi vaccine sốt xuất huyết ngăn nguy cơ mắc và tái nhiễm bệnh hơn 80%, ngăn nguy cơ nhập viện hơn 90%.

Bác sĩ Phú cho biết, tại VNVC, quy trình tư vấn, khám sàng lọc, tiêm chủng an toàn và theo dõi sau khi tiêm diễn ra nghiêm ngặt, đảm bảo tính chính xác, an toàn, đồng thời liên tục một chiều, giúp mọi người có trải nghiệm thoải mái, thuận tiện. Các trung tâm của VNVC mở cửa xuyên lễ và không nghỉ trưa, hoạt động từ 7h30 đến 17h, giúp người dân hoàn thành các mũi tiêm đúng lịch.

Hoàng Dương