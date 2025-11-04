Tiêm vaccine phòng bệnh cho cả lớp học

Cô Hồ Thị Lực, 42 tuổi, ở Hà Nội, đăng ký tiêm cúm theo chương trình của nhà trường, để chống ốm đầu năm học.

Cô Lực là giáo viên mẫu giáo, cho biết trẻ mầm non còn nhỏ, ý thức giữ gìn vệ sinh chưa cao, sinh hoạt cùng nhiều bé khác. Do vậy, hễ một bé ho, sốt, sổ mũi là các bé khác cũng lần lượt lây và ngã bệnh. Hơn nữa, giáo viên cũng có thể mắc bệnh lây cho trẻ và ngược lại, gián đoạn việc dạy.

Vì vậy, cô coi việc phòng bệnh trong lớp học là ưu tiên hàng đầu, bắt đầu bằng việc chủ động phòng bệnh cho bản thân. Nếu phụ huynh còn ngần ngại chưa cho con tiêm vaccine, cô cũng tìm hiểu và động viên gia đình phòng bệnh cho con. Bên cạnh vaccine, cô Lực cũng luôn đặt ra quy định nghiêm ngặt khi vệ sinh trường lớp, dụng cụ học tập, đồ chơi, ăn uống đảm bảo an toàn, sạch sẽ nhằm bảo vệ sức khỏe cho các bé.

Cô giáo và học sinh đều cần có sức khỏe tốt để đảm bảo việc học tập không bị gián đoạn. Ảnh minh họa: Quỳnh Trần

Tương tự, cô Thu Hương, giáo viên tiểu học ở phường Tân Hưng, TP HCM, chọn tiêm cùng lúc nhiều vaccine trước thềm cuối năm. 8 năm kinh nghiệm đứng trên giảng đường, cô Hương cho biết sợ nhất là mỗi lần thời tiết chuyển mùa. Lý do, học sinh thường bị bệnh hô hấp như viêm phế quản, viêm họng, sốt phát ban, cúm, sởi, thủy đậu... Các bé thường có triệu chứng như sốt nhẹ, ho, đau họng, sổ mũi, nhưng vẫn đi học nên lây cho bạn.

"Một em bị bệnh lây cho nhiều em khác", cô Hương chia sẻ và cho biết, có khi lớp đến 5-6 bé xin nghỉ học vì bệnh.

Cô Hương cũng nhiều lần bị sốt, đau họng, người uể oải và ho húng hắng cả ngày. Nữ giáo viên thừa nhận việc giáo viên bị bệnh cũng sẽ lây cho học trò khi ho, hắt hơi, tiếp xúc gần để giảng bài. Sau lần bị phụ huynh phản ánh giáo viên ho sẽ lây bệnh cho học sinh và được bác sĩ khuyến cáo, cô Hương bắt đầu thói quen tiêm vaccine cúm vào ba năm trước.

Cuối tháng 9 năm nay, ngoài tiêm cúm, cô Hương còn tiêm thêm thủy đậu, phế cầu, vaccine 3 trong 1 phòng sởi, quai bị, rubella nhằm chuẩn bị cho kế hoạch mang thai, sinh con sắp tới.

Theo ThS.BS Ngô Thị Kim Phượng, Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, thời tiết toàn quốc đang trong giai đoạn chuyển mùa, các tháng cuối năm hay mùa mưa bão, có nơi nắng nóng ban ngày mưa vào ban đêm. Đây là điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn, virus, nấm mốc gây bệnh đường hô hấp phát triển.

Ở môi trường học đường thường đông đúc, không gian khép kín, mầm bệnh càng dễ lây lan, trong khi thời tiết chuyển mùa khiến cơ thể dễ giảm đề kháng. Ở các cấp mầm non, tiểu học, trẻ còn nhỏ, hệ miễn dịch chưa hoàn thiện càng dễ mắc các bệnh hô hấp gây ra triệu chứng sốt, ho, đau họng, sổ mũi, phát ban... Bên cạnh môi trường học đường, các giáo viên, học sinh cũng có thể lây bệnh từ bên ngoài, hay từ gia đình.

Một giáo viên tiểu học ở TP HCM tiêm vaccine thủy đậu và vaccine 3 trong 1 phòng sởi - quai bị - rubella tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC. Ảnh: Diệu Thuần

Để phòng bệnh, bác sĩ Phượng khuyến cáo, giáo viên và học sinh nên rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, tránh chạm tay vào mắt, mũi, miệng, uống đủ nước; cần nâng cao thể chất bằng ngủ đủ giấc, vận động thường xuyên, tiếp xúc ánh sáng.

Tiêm đầy đủ vaccine cũng là cách giúp thầy cô giáo và các em học sinh phòng bệnh chủ động để không ảnh hưởng đến công việc giảng dạy, học tập.

Hiện Việt Nam sử dụng bốn loại vaccine cúm giúp phòng các chủng cúm A/H1N1, A/H3N2 và cúm B phổ biến hiện nay, tiêm cho trẻ từ 6 tháng đến người lớn. Trẻ từ 6 tháng đến dưới 9 tuổi cần tiêm hai mũi cách nhau tối thiểu một tháng nếu chưa chủng ngừa cúm. Người từ 9 tuổi cần một mũi cơ bản và nhắc lại hàng năm theo khuyến cáo của WHO.

Vaccine phế cầu có 5 loại, gồm phế cầu 10, phế cầu 13, phế cầu 15, phế cầu 20, phế cầu 23 giúp phòng viêm phổi, viêm màng não, nhiễm trùng huyết, viêm tai giữa do vi khuẩn phế cầu gây ra, tiêm cho cả trẻ em và người lớn. Tùy vào độ tuổi và lịch sử tiêm chủng, bác sĩ sẽ tư vấn lịch tiêm phù hợp.

Vaccine não mô cầu có 5 loại, tiêm từ 6 tuần tuổi đến không giới hạn tuổi ở người lớn. Mỗi người cần tiêm phối hợp các loại vaccine để phòng đầy đủ 5 nhóm huyết thanh vi khuẩn não mô cầu A, B, C, Y, W-135 gây ra các thể bệnh như viêm màng não, nhiễm trùng huyết, viêm màng ngoài tim, viêm phổi... Với vaccine sởi và thủy đậu, có loại đơn và phối hợp phòng thêm quai bị, rubella, tiêm cho trẻ từ 9 tháng tuổi hoặc từ 12 tháng tuổi đến người lớn.

Diệu Linh