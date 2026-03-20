Tiêm vaccine HPV có khiến trẻ bị lùn?

Con trai tôi 11 tuổi, dự định tiêm ngừa HPV song người thân khuyên nên tiêm khi đủ 18 tuổi do sợ ảnh hưởng chiều cao. Việc này có đúng không? (Tuyết Giao, 40 tuổi, Thanh Hóa)

Trả lời:

Các bằng chứng khoa học hiện nay cho thấy vaccine HPV không ảnh hưởng tăng trưởng thể chất, gây vô sinh hay làm tăng hành vi tình dục sớm ở thanh thiếu niên.

Vaccine HPV hoạt động bằng cách kích thích hệ miễn dịch tạo kháng thể chống lại virus HPV. Thành phần của vaccine chủ yếu là các protein vỏ của virus HPV được tạo ra bằng công nghệ tái tổ hợp, kết hợp với một số chất bổ trợ miễn dịch và chất ổn định. Vaccine HPV không chứa hormone hay các chất có thể tác động đến hệ nội tiết, yếu tố đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển chiều cao của trẻ.

Dữ liệu giám sát an toàn vaccine từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho thấy vaccine HPV có hồ sơ an toàn cao. Các chương trình tiêm chủng trên thế giới cũng sử dụng vaccine HPV trong hơn 10 năm với hàng trăm triệu liều được tiêm cho trẻ em và thanh thiếu niên. Một số bang và vùng lãnh thổ của Mỹ đang yêu cầu tiêm phòng HPV cho thanh thiếu niên để đi học, như Hawaii, Puerto Rico, Đảo Rhode, Virginia, Washington...

Phần lớn các phản ứng sau tiêm ở mức nhẹ và tạm thời như đau tại chỗ tiêm, mệt mỏi, nhức đầu hoặc sốt nhẹ. Các tác dụng phụ nghiêm trọng được ghi nhận là rất hiếm, chưa có bằng chứng cho thấy vaccine HPV gây vô sinh hay ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

Trẻ vị thành niên tiêm vaccine Gardasil phòng các bệnh do virus HPV tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC. Ảnh: Bình An

Tổ chức Y tế Thế giới cũng cho biết 9-14 là tuổi vàng để tiêm vaccine HPV vì trẻ ít tiếp xúc virus qua đường quan hệ tình dục. Kháng thể từ vaccine có thể duy trì ở nồng độ cao, không suy giảm theo thời gian. Mặt khác, giới trẻ có xu hướng quan hệ tình dục ngày càng sớm, tiêm vaccine giúp bảo vệ trẻ ngay từ khi chưa tình dục.

Hiện Việt Nam có hai loại vaccine phòng bệnh do HPV, gồm: Gardasil và Gardasil 9. Trong đó, vaccine Gardasil giúp phòng bốn chủng HPV, gồm: 6, 11, 16, 18, chỉ sử dụng cho nữ giới 9-26 tuổi. Bé gái từ 9 đến dưới 14 tuổi chỉ cần tiêm hai mũi vaccine, từ 14-26 tuổi tiêm ba mũi trong vòng 6 tháng.

Loại thứ hai là vaccine thế hệ mới Gardasil 9, phòng thêm 5 chủng so với loại Gardasil là 31, 33, 45, 52 và 58, dành cho cả nam và nữ. Trẻ từ 9 đến dưới 15 tuổi chỉ cần tiêm 2 mũi Gardasil 9, từ 15 đến 45 tuổi cần tiêm ba mũi.

BS.CKI Nguyễn Lê Nga

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC