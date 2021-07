Tiêm hai liều vaccine có thể chống biến thể Delta

AustraliaDữ liệu trong đợt bùng phát mới nhất cho thấy tiêm đủ hai liều vaccine Covid-19 có khả năng bảo vệ người dùng khỏi các triệu chứng nặng và nguy cơ nhập viện.

Giới chức y tế Sydney - thành phố đông dân nhất Australia, hôm 10/7 cho biết không ai trong số những người tiêm chủng đầy đủ phải nhập viện.

Kerry Chant, giám đốc y tế của bang New South Wales, cho biết: "Hai liều vaccine AstraZeneca hoặc Pfizer cực kỳ hiệu quả trong việc ngăn ngừa các ca nhập viện và tử vong, đây là tín hiệu vô cùng tích cực".

Tuyên bố từ Australia phù hợp với dữ liệu của nhiều nước khác như Anh và Israel, cho thấy vaccine hiệu quả cao chống triệu chứng nặng khi nhiễm biến thể Delta. Tuy nhiên, nghiên cứu từ Israel chỉ ra rằng vaccine Pfizer kém tác dụng hơn khi chống lại sự lây lan của biến thể trên. Điều này đặt ra thách thức cho các cơ quan y tế, đặc biệt những nơi đang nới lệnh hạn chế sau chương trình tiêm chủng.

Alex Martiniuk, chuyên gia dịch tễ, giáo sư Đại học Sydney, cho biết: "Kết luận của chúng tôi dựa trên dữ liệu nhỏ ở New South Wales, tương đồng với báo cáo từ các nước khác có quy mô lớn hơn". Ông nhấn mạnh quốc gia cần nhanh chóng tiêm đủ hai liều vaccine.

Đợt bùng phát ở Sydney, dù nhỏ, cho thấy biến thể Delta lan nhanh đến thế nào trong một quần thể dân cư chưa tiêm phòng đầy đủ. Hơn 550 người mắc bệnh kể từ giữa tháng 6. Các ca nhiễm mới gia tăng trong những ngày gần đây dù thành phố đã phong tỏa hai tuần.

Một phụ nữ đeo khẩu trang phòng ngừa Covid-19 tại trung tâm thương mại ở thành phố Sydney, ngày 9/7. Ảnh: Reuters

Hôm 11/7, giới chức báo cáo 77 người nhiễm virus, tăng so với một ngày trước đó. Thành phố cũng ghi nhận ca tử vong đầu tiên trong đợt dịch mới. Bệnh nhân là một phụ nữ 90 tuổi.

Theo Our World in Data, chỉ 8% dân số Australia tiêm phòng đầy đủ, quá ít so với 50% ở Mỹ và 60% ở Israel. Australia từng kiểm soát thành công dịch bệnh bằng cách đóng cửa biên giới và cách ly người nhập cảnh. Song chương trình tiêm chủng diễn ra chậm chạp, phần vì quyết định đình chỉ sử dụng vaccine AstraZeneca cho người dưới 60 tuổi do lo ngại tác dụng phụ đông máu.

Đặc biệt, các bệnh nhân nặng ngày càng trẻ. 8 trong số 47 người đang điều trị ngày 10/7 dưới 35 tuổi. 4 trên 16 người nằm phòng hồi sức tích cực dưới 50 tuổi, trong đó có một thiếu niên.

Lý do là bởi nhiều người dưới 40 tuổi chưa tiêm chủng. Giới chức ưu tiên lao động tuyến đầu, người già, nguy cơ nhiễm virus cao hơn. Australia kỳ vọng tiêm ít nhất một liều vaccine cho toàn bộ người trưởng thành trong năm nay.

Lệnh giãn cách tại Sydney dự kiến kết thúc ngày 16/7, song có thể phải kéo dài thêm. Thời gian phụ thuộc vào công tác truy vết tiếp xúc.

Thục Linh (Theo WSJ)