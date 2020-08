Thúy Nga xa con bốn tháng vì dịch

Khi gửi con lại Việt Nam để về Mỹ giải quyết công việc, nghệ sĩ hài Thúy Nga không ngờ phải xa con hơn bốn tháng.

Các chuyến bay thương mại bị hủy vì Covid-19 khiến Thúy Nga kẹt lại California. Chị nói: "Tôi chưa bao giờ xa con lâu đến vậy. Nhớ con quay quắt, mỗi ngày, tôi gọi Facetime ba, bốn lần chỉ để nhìn mặt bé". Nguyệt Cát - con gái chín tuổi của chị - hiện được người thân chăm sóc.

Thúy Nga bên con gái Nguyệt Cát ở California, Mỹ. Chị còn một cô con gái nuôi tên Ngân Hà, 11 tuổi. Ảnh: Thế Vũ.

Thúy Nga còn bị hủy toàn bộ show diễn ở Mỹ lẫn lời mời đóng phim điện ảnh, truyền hình trong nước. Do không có thu nhập, chị rút tiền tiết kiệm ra tiêu. Diễn viên tối giản cuộc sống, giảm các khoản chi nhiều nhất có thể vì không biết dịch kéo dài đến bao giờ. Chị kể: "Hiện tôi vẫn cầm cự được. Chỉ sợ, nếu dịch vẫn diễn biến phức tạp, phải mắc kẹt ở Mỹ thêm vài tháng nữa, mọi chuyện sẽ gay go. Giờ tôi chẳng mong điều gì khác ngoài bình an cho con gái, sớm được về Việt Nam đoàn tụ với con, tiếp tục công việc vào cuối năm nay".

Để thư giãn đầu óc, Thúy Nga tìm niềm vui trong âm nhạc. Đầu tháng 7, chị ra mắt bản cover Hoa nở không màu (Nguyễn Minh Cường sáng tác), sau khi thấy bản thu của ca sĩ Hoài Lâm tạo nhiều hiệu ứng. Bản phối mộc với guitar của chị thu hút 650 nghìn lượt xem trên Youtube sau ba tuần. Hôm 11/8, chị thu Buồn làm chi em ơi - sản phẩm khác của bộ đôi Nguyễn Minh Cường, Hoài Lâm. Chị nhờ tác giả gửi bản hòa âm với tông nữ, sau đó thực hiện video dạng lời bài hát (lyric MV). Nguyễn Minh Cường không lấy thù lao tác quyền, đồng thời hướng dẫn chị thu âm.

Thúy Nga hát "Hoa nở không màu" Thúy Nga hát "Hoa nở không màu" (Nguyễn Minh Cường sáng tác). Video: Youtube.

Thúy Nga tên đầy đủ là Trần Thị Thúy Nga, sinh năm 1976, quê ở Quảng Trị trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật - bố là kỹ sư xây dựng, mẹ làm bác sĩ. Năm 18 tuổi, chị thi vào trường Sân khấu Điện ảnh TP HCM. Năm 2000, chị gia nhập sân khấu kịch Phú Nhuận của Hồng Vân. Năm 2003, Thúy Nga và Quốc Thuận thành lập nhóm hài riêng, làm tiểu phẩm tham gia chương trình "Gala Cười". Ba năm liên tiếp, họ đoạt giải "Nhóm hài trẻ được yêu thích". Năm 2010, Thúy Nga kết hôn và theo chồng sang Mỹ định cư, sinh con gái- bé Nguyệt Cát. Sau đó, họ ly hôn. Năm 2014, chị làm liveshow đầu tiên ở Hà Nội.

Tam Kỳ