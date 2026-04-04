Bệnh thủy đậu có dễ lây không?

Thủy đậu đang vào mùa, bệnh có dễ lây không, có vaccine phòng ngừa chưa? (Thúy Ngân, 39 tuổi, Hà Tĩnh)

Trả lời

Bệnh thủy đậu, dân gian còn gọi là trái phỏng hoặc trái rạ, do virus Varicella zoster gây ra. Biểu hiện đặc trưng là những nốt mụn nước nổi trên da, chủ yếu trên thân người và mặt, đôi khi ở da đầu, gây ngứa ngáy, khó chịu.

Thủy đậu là bệnh dễ lây nhiễm ở cả trẻ em và người lớn. Đường lây là thông qua dịch tiết mũi, họng của người bệnh hoặc chạm vào các mụn nước vỡ. Bên cạnh đó, bệnh cũng lây gián tiếp khi tiếp xúc với dịch tiết chứa virus bám trên bề mặt như sàn nhà, bàn ghế, tay nắm cửa, khăn tắm... Ngoài đường lây từ mụn nước thủy đậu, mọi người cũng có thể bị lây virus dẫn đến thủy đậu nếu tiếp xúc với mụn nước của người bệnh zona thần kinh. Lý do, zona là bệnh xảy ra do sự tái hoạt động của virus gây bệnh thủy đậu.

Bệnh nhân mắc thủy đậu biến chứng nặng điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Mầm bệnh có thể lây lan trước khi có xuất hiện tổn thương trên da khoảng 1-2 ngày, khó nhận biết để phòng ngừa và ít nhất đến 5 ngày sau khi xuất hiện lớp bọng nước đầu tiên. Có đến 90% người tiếp xúc với mầm bệnh có thể bị lây bệnh nếu chưa có miễn dịch.

Để phòng bệnh thủy đậu, mọi người nên giữ gìn vệ sinh sạch sẽ bàn tay, nơi ở, nơi làm việc, không dùng chung đồ cá nhân, tránh tiếp xúc người bệnh thủy đậu và mụn nước zona thần kinh, tiêm vaccine.

Việt Nam có nhiều loại vaccine phòng thủy đậu cho trẻ em và người lớn, tiêm đầy đủ giúp phòng bệnh lên đến 98%. Trong đó, loại phòng thủy đậu của Bỉ tiêm cho trẻ từ 9 tháng tuổi trở lên và người lớn, loại của Mỹ tiêm cho trẻ từ 12 tháng tuổi trở lên và người lớn. Bên cạnh đó, loại phối hợp ngoài phòng thủy đậu còn phòng thêm sởi, quai bị, rubella của Mỹ tiêm từ 12 tháng tuổi.

BS.CKI Nguyễn Tiến Đạo

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC