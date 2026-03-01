Thụt rửa bằng dung dịch vệ sinh có giúp phòng sùi mào gà?

Tôi lỡ qua đêm với người lạ, đã thụt rửa vùng kín bằng dung dịch vệ sinh, có nguy cơ mắc bệnh sùi mào gà không? (Phương Ly, 23 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Sùi mào gà hay còn gọi là mụn cóc sinh dục, là bệnh truyền nhiễm do virus HPV gây ra, chủ yếu là HPV type 6 và type 11, chiếm tới 90% ca bệnh. Bệnh chủ yếu lây qua đường tình dục không an toàn, bên cạnh các đường lây khác như từ mẹ sang con, dùng chung đồ cá nhân.

Biểu hiện bệnh là những nốt sùi nhỏ màu hồng hoặc màu da, có thể mọc trong cổ tử cung, âm đạo, âm hộ hoặc các vùng da xung quanh, đơn lẻ hoặc thành cụm, hình dáng giống bông súp lơ hoặc mào gà.

Việc thụt rửa vệ sinh bằng dung dịch phụ nữ không có tác dụng phòng bệnh sùi mào gà, ngược lại có thể gây mất cân bằng hệ vi sinh vật trong âm đạo khiến vùng kín dễ viêm nhiễm hơn.

Việc tình dục không an toàn có nguy cơ cao lây nhiễm sùi mào gà, cần phòng bệnh đúng cách, thay vì chỉ vệ sinh kỹ vùng kín. Ảnh minh họa: Vecteezy

Nếu tình dục không an toàn, bạn nên theo dõi các dấu hiệu sức khỏe để thăm khám và điều trị kịp thời. Sùi mào gà có thời gian từ khi lây nhiễm đến khi biểu hiện bệnh khoảng từ 3 tuần đến 8 tháng. Bệnh có thể gây ngứa ngáy, viêm nhiễm phụ khoa, dịch tiết màu bất thường, có mùi hôi. Sùi mào gà cũng có khả năng tái phát cao sau điều trị, gây tốn kém chi phí, thời gian và ảnh hưởng tâm lý người bệnh.

Để phòng bệnh, bạn nên giữ lối sống lành mạnh, không hút thuốc lá, chung thủy với bạn tình, sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục, ăn ngủ điều độ, tập thể dục... Cùng với đó, tiêm vaccine là biện pháp phòng ngừa chủ động và hiệu quả.

Hiện nay, Việt Nam lưu hành hai loại vaccine ngừa HPV gồm: Gardasil dành cho nữ từ 9-26 tuổi, phòng 4 type HPV gồm: 6, 11, 16 và 18. Nữ từ 9-13 tuổi tiêm hai mũi, cách nhau 6-12 tháng, từ 14-26 tuổi tiêm ba mũi. Gardasil 9 dành cho cả nam và nữ từ 9 - 45 tuổi, giúp phòng 9 type: 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 và 58. Người từ 9-14 tuổi tiêm hai mũi, cách nhau 6-12 tháng, từ 15-45 tuổi tiêm ba mũi trong vòng 6 tháng.

ThS.BS Nguyễn Văn Quảng

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC