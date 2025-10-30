Thường trực Ban Bí thư thăm người dân vùng lũ

TP HuếThường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đến thăm bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế và người dân vùng lũ Thanh Thủy.

Ngày 30/10, Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu đoàn công tác Trung ương đến thăm, kiểm tra tình hình, trao quà động viên bệnh nhân, gia đình chính sách và hộ dân bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ lịch sử tại TP Huế.

Đến Bệnh viện Trung ương Huế, nơi hai ngày trước nước ngập hết khuôn viên, tràn vào tầng 1, sau khi nghe báo cáo từ Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc Bệnh viện, ông Trần Cẩm Tú đã động viên và trao quà hỗ trợ cho 20 bệnh nhân phải di dời từ tầng 1 lên hội trường tránh lũ.

Thường trực Ban Bí thư tặng quà cho các bệnh nhân. Ảnh: Hồng Trần

Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn công tác đã đến thăm bà Vũ Thị Hồng Huế, 76 tuổi, thương binh và người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại số 26 Nguyễn Thiện Kế, một trong những hộ bị ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ. Ông bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của gia đình bà Huế, động viên gia đình sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Cùng ngày, Thường trực Ban Bí thư đã thăm hỏi, tặng quà các hộ dân bị ảnh hưởng do mưa lũ tại phường Thanh Thủy, một trong những phường ngập sâu 2 m. Thường trực Ban Bí thư trực tiếp trao quà hỗ trợ cho đại diện 20 hộ gia đình, chia sẻ với những vất vả mà người dân phải trải qua.

Tại các điểm đến thăm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, kịp thời của Đảng bộ, chính quyền TP Huế, đặc biệt là vai trò nòng cốt, xung kích của công an và quân đội trong công tác ứng phó với đợt mưa lũ lịch sử.

Nhà dân ở ven sông Lợi Nông vẫn đang ngập sâu, ngày 30/10. Ảnh: Võ Thạnh

Thường trực Ban Bí thư cho rằng trong bối cảnh thiên tai diễn biến phức tạp, lực lượng vũ trang thành phố đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng. Hình ảnh các chiến sĩ công an xã, phường, bộ đội, biên phòng lội nước lũ để di dời hàng nghìn người dân vùng thấp trũng đến nơi an toàn, hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho bà con gặp khó khăn... đã thể hiện bản chất tốt đẹp "vì nhân dân phục vụ". Sự vào cuộc đó đã góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Ảnh hưởng của không khí lạnh, dải hội tụ nhiệt đới và gió đông, từ đêm 25/10 đến 29/10 miền Trung mưa to, tâm mưa là Huế, Đà Nẵng. Tại TP Huế, lũ sông Hương và sông Bồ vượt báo động ba, trong đó sông Bồ vượt lũ lịch sử năm 1999. 32/40 xã phường bị ngập sâu 1-2m. Đến nay, TP Huế ghi nhận 2 người chết, 6 người mất tích trong lũ.

Võ Thạnh