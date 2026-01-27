Thức uống quen thuộc giúp đảo ngược gan nhiễm mỡ

Cà phê đen giúp giảm mỡ gan, chống viêm, làm chậm xơ hóa và cải thiện men gan, song cần uống đúng cách, không lạm dụng.

Gan nhiễm mỡ thường phát triển âm thầm và chỉ bộc lộ triệu chứng khi tổn thương đã nghiêm trọng. Thay vì tin vào những liệu pháp "detox" cấp tốc thiếu căn cứ, các chuyên gia khẳng định cà phê đen nguyên chất chính là "đồng minh" tự nhiên mạnh mẽ giúp giảm tích tụ mỡ và chống viêm gan hiệu quả.

Nikita Bardia, chuyên gia dinh dưỡng và huấn luyện viên sức khỏe tại Kolkata (Ấn Độ) với 10 năm kinh nghiệm, vừa chia sẻ bí quyết phục hồi gan chỉ bằng thói quen uống cà phê đen đúng cách. Trong video đăng tải ngày 22/1, cô khẳng định: "Thức uống mà gan thực sự yêu thích chính là cà phê đen nguyên chất".

4 lý do cà phê đen giúp "cứu vãn" lá gan của bạn

Chuyên gia Nikita chỉ ra 4 tác động cốt lõi của cà phê đen đối với bệnh gan nhiễm mỡ:

Giảm tích tụ mỡ gan

Cà phê giúp cải thiện độ nhạy insulin, từ đó hạn chế việc lưu trữ chất béo tại gan. Những người uống cà phê đều đặn thường có chỉ số mỡ gan thấp hơn đáng kể trên kết quả chẩn đoán hình ảnh.

Tác dụng chống viêm và oxy hóa

Các hợp chất hoạt tính sinh học như axit chlorogenic và polyphenol giúp giảm viêm và stress oxy hóa. Đây là yếu tố then chốt ngăn chặn gan nhiễm mỡ tiến triển thành viêm gan nhiễm mỡ (NASH) và xơ gan.

Làm chậm quá trình xơ hóa

Nhiều nghiên cứu cho thấy người uống cà phê có mức độ xơ hóa gan thấp hơn, ngay cả khi họ đã mắc bệnh từ trước. Lợi ích này được ghi nhận độc lập, không phụ thuộc vào việc người đó có giảm cân hay không.

Cải thiện chỉ số men gan

Uống cà phê đen thường xuyên giúp hạ thấp các chỉ số ALT và AST - những "thước đo" phản ánh tình trạng tổn thương và căng thẳng của gan.

Cà phê đen nguyên chất chính là "đồng minh" tự nhiên mạnh mẽ giúp giảm tích tụ mỡ và chống viêm gan hiệu quả. Ảnh: Bảo Bảo

Uống bao nhiêu là đủ và đúng cách?

Để đạt được hiệu quả bảo vệ gan tối ưu, chuyên gia đưa ra lộ trình sử dụng như sau:

Liều lượng

Chỉ nên uống từ 2 đến 3 tách mỗi ngày. Mặc dù một số nghiên cứu cho thấy lợi ích khi uống đến 4 tách, nhưng vượt quá ngưỡng này có thể phản tác dụng, gây rối loạn giấc ngủ, tăng nồng độ cortisol và ảnh hưởng đến sức khỏe đường ruột.

Thời điểm vàng

Tốt nhất nên uống sau bữa ăn hoặc vào giữa buổi sáng. Tuyệt đối tránh uống vào buổi tối vì mất ngủ sẽ khiến tình trạng gan nhiễm mỡ trở nên tồi tệ hơn.

Nguyên tắc "3 không"

Không thêm đường, không dùng kem béo và không siro hương liệu. Những phụ gia này sẽ biến cà phê thành một "hệ thống vận chuyển đường", làm trầm trọng thêm tình trạng kháng insulin và vô hiệu hóa mọi lợi ích cho gan.

Chuyên gia Nikita nhấn mạnh cà phê chỉ là công cụ hỗ trợ, không thể đảo ngược bệnh nếu bạn vẫn duy trì những thói quen xấu như chế độ ăn nhiều đường và tinh bột tinh chế; sử dụng rượu bia thường xuyên; lười vận động và thiếu ngủ.

Một tách cà phê đen nguyên chất không chỉ giúp bạn tỉnh táo mà còn là cách "bảo trì" lá gan rẻ tiền và hiệu quả. Hãy bắt đầu thay đổi thói quen uống cà phê sữa hay cà phê nhiều đường bằng một tách cà phê đen nguyên bản để bảo vệ sức khỏe ngay từ hôm nay.

