Thực đơn giúp Selena Gomez có vóc dáng gợi cảm

MỹỞ các bữa chính, Selena Gomez ưu tiên thực phẩm hữu cơ, salad, uống nước đầy đủ, đồng thời thêm nước trà xanh trong những ngày bận rộn.

Selena Gomez là một nữ nghệ sĩ đa tài, từng đảm nhiệm nhiều vai trò như ca sĩ, diễn viên, nhà sản xuất phim. Cô cũng sở hữu chương trình nấu ăn của riêng mình, có tên Selena + CHEF, nơi người đẹp cùng với các đầu bếp nổi tiếng thực hiện những món đơn giản, tốt cho sức khỏe. Selena chia sẻ, những trải nghiệm của cô với việc ăn uống cũng như nấu nướng nói chung đã truyền cảm hứng cho chương trình, từ đó giúp ngôi sao có lối sống lành mạnh hơn.

Chủ nhân bản hit "Lose You to Love Me" cho biết cô tập trung vào những nguyên liệu tươi ngon, chất lượng tốt, thực phẩm nguyên chất, trái cây và rau hữu cơ. Sau khoảng thời gian chống chọi với căn bệnh lupus ban đỏ và chứng rối loạn lưỡng cực, cô ít khi quan tâm đến cân nặng mà dành nhiều thời gian chú trọng vào cảm giác của bản thân khi đang ăn uống. Trong cuộc phỏng vấn với Cosmopolitan, Selena đã tiết lộ thực đơn ba bữa chính và một bữa phụ trong ngày để có cơ thể khỏe khoắn, dẻo dai.

Vào bữa sáng, nữ ca sĩ thường ăn burrito với trứng bác, xúc xích khô chorizo, phô mai Manchego và ớt Piquillo của Tây Ban Nha. Nếu cảm thấy muốn ăn ngọt, cô lựa chọn sữa chua Hy Lạp và granola (hỗn hợp yến mạch, các loại hạt và mật ong).

Các tài liệu y văn của Thổ Nhĩ Kỳ vào thế kỷ 11 đã đánh giá sữa chua có tác dụng trong điều trị các tình trạng như tiêu chảy và co thắt dạ dày. Dưới góc nhìn khoa học, tác dụng này của sữa chua đến từ hàng triệu men tiêu hóa, khi đi vào đường ruột sẽ tạo môi trường thuận lợi cho lợi khuẩn phát triển.

Selena Gomez chụp hình cho tạp chí Vogue. Ảnh: Vogue

Sữa chua Hy Lạp cung cấp nhiều chất dinh dưỡng, giàu protein, vitamin B12, riboflavin (B2) và selen. Đây cũng là nguồn canxi, phốt pho, kẽm, axit pantothenic, vitamin A và kali dồi dào.

Vào bữa trưa, Selena thường ăn cơm kèm salad. Cô cho rằng protein là chìa khóa để bổ sung năng lượng trong những ngày bận rộn. Đây cũng là cách để nữ ca sĩ luôn cảm thấy khỏe khoắn với lịch trình đi tour dày đặc. Loại salad được Selena ưa thích là salad gà, nho và cần tây hoặc gà tây, bơ, đậu và nước xốt tự làm.

Bên cạnh đó, Amy Rosoff Davis, huấn luyện viên cá nhân của Selena, cho biết cô uống rất nhiều nước suốt cả ngày, uống thêm trà xanh khi thiếu năng lượng.

Theo các chuyên gia, uống đủ nước giữ cho chất điện giải ở trạng thái cân bằng. Khi con người không uống đủ nước, nồng độ natri huyết thanh tăng lên, kích hoạt cơ chế tiết kiệm nước, khiến thận bài tiết nước tiểu ở dạng cô đặc hơn. Trong khi đó, trà xanh có thể làm giảm nguy cơ ung thư, tăng cường sức khỏe não bộ và hỗ trợ giảm cân.

Vào bữa tối, Selena hạn chế ăn quá nhiều. Thông thường, cô lựa chọn một bát cơm cá hồi sốt teriyaki hoặc thịt gà ướp kiểu châu Á, ăn kèm dưa chuột. Trong mùa mới nhất của Selena + CHEF, cô cũng chia sử một số công thức nấu bữa ăn tối mới như bánh mì gà mật ong, đậu xanh ớt ngọt, chà là gói giăm bông prosciutto.

Selena cho rằng việc ăn vặt không tốt đối với sức khỏe, tuy nhiên trong những ngày bận rộn, cô cho phép bản thân có các bữa phụ. Cô ưa thích bim bim Cheetos và chocolate. Ở hậu trường các buổi quay phim, cô ăn dưa chua, xoài và chanh.

Selena Gomez sinh năm 1992 ở Texas, Mỹ. Cô bắt đầu được biết đến với loạt vai diễn trong phim của Disney trước khi chuyển hướng làm ca sĩ. Gomez tham gia các bộ phim truyền hình như Wizards of Waverly Place, Barney & Friends. Các album của cô thường xuyên đứng vị trí cao trong bảng xếp hạng Billboard. Một số bản hit của Gomez gồm Lose You to Love Me, Hands to Myself, Good for You...

Thục Linh (Theo Eat this, not that)