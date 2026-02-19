Thức đêm chơi Tết tàn phá sức khỏe ra sao?

Tết là dịp để cả gia đình, anh em dòng họ sum họp nên chúng tôi thường xuyên thức quá nửa đêm. (Hoàng Oanh, 36 tuổi, Nghệ An)

Trả lời:

Giấc ngủ đóng vai trò quan trọng trong việc phục hồi năng lượng và tái tạo tế bào. Ngủ đủ giấc giúp tăng cường miễn dịch, cân bằng cảm xúc, cải thiện khả năng tập trung, đồng thời ngăn ngừa các bệnh mạn tính như tim mạch, tiểu đường, béo phì. Tuy nhiên, trong dịp Tết, nhiều gia đình thường bị đảo lộn giờ giấc sinh hoạt, thức khuya dẫn đến thiếu ngủ, điều này dễ bị bỏ qua trong không khí rộn ràng ngày xuân.

Việc thiếu ngủ có thể làm giảm hiệu suất học tập, làm việc vào ban ngày, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tinh thần. Một số bằng chứng khoa học chỉ ra thiếu ngủ ảnh hưởng xấu đến khả năng lái xe còn hơn cả say rượu. Ước tính, yếu tố buồn ngủ khi lái xe là nguyên nhân gây ra khoảng 100.000 vụ tai nạn ô tô mỗi năm, khiến khoảng 1.500 người tử vong.

Người bị thiếu ngủ kéo dài còn có nguy cơ gia tăng mắc các bệnh lý mạn tính như huyết áp, tiểu đường, tim mạch, đột quỵ, gan, thận, suy giảm trí nhớ... Đồng thời, thiếu ngủ gây suy giảm miễn dịch có thể tạo điều kiện cho các tác nhân gây bệnh truyền nhiễm như cúm phế cầu, não mô cầu tấn công, tái kích hoạt virus gây bệnh zona thần kinh.

Các bữa tiệc cùng những chuyến đi chơi dày đặc ngày Tết dễ gây ra tình trạng thiếu ngủ, ảnh hưởng sức khỏe. Ảnh: Vecteezy

Để đảm bảo an toàn sức khỏe và tính mạng, bạn cùng gia đình nên cố gắng tiết chế giờ giấc sinh hoạt. Theo khuyến cáo của CDC Mỹ, thời gian ngủ lý tưởng của người trưởng thành thường từ 7-9 tiếng mỗi đêm. Trẻ càng nhỏ, thời gian ngủ càng tăng, ngược lại, ở người cao tuổi có thể ngủ từ 7-8 tiếng mỗi đêm.

Bên cạnh đó, thời tiết lạnh ẩm của mùa xuân cùng nhu cầu đi lại, tụ tập tăng khiến các mầm bệnh có điều kiện tồn tại lâu hơn ở bên ngoài không khí và lây lan. Để bảo vệ sức khỏe, mọi người nên rà soát các loại vaccine để tiêm ngừa.

Hiện có nhiều loại vaccine cúm, giúp phòng các chủng cúm A và B phổ biến tại Việt Nam, dành cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên và người lớn. Lịch tiêm tùy theo độ tuổi và lịch sử chủng ngừa. Vaccine cúm cần tiêm nhắc một mũi mỗi năm.

Có 5 loại vaccine phòng các bệnh viêm phổi, viêm màng não do phế cầu khuẩn cho trẻ em và người lớn, loại sớm nhất tiêm cho trẻ từ 6 tuần tuổi trở lên. Lịch tiêm cụ thể tùy theo độ tuổi và lịch sử tiêm chủng.

Với hợp bào hô hấp RSV, nguyên nhân gây viêm phổi và viêm tiểu phế quản hàng đầu cho trẻ dưới 2 tuổi và người cao tuổi, đã có các loại vaccine dành cho người từ 60 tuổi trở lên, mắc bệnh mạn tính và tiêm cho thai phụ từ 24-36 tuần, giúp truyền kháng thể bảo vệ bé những tháng đầu đời. Bên cạnh đó, trẻ sơ sinh đến 24 tháng tuổi có thể tiêm kháng thể đơn dòng, giúp bảo vệ suốt mùa RSV.

Ngoài ra, thời tiết lạnh dịp Tết cũng dễ lây lan các bệnh như sởi, thủy đậu, não mô cầu, sốt xuất huyết hay bệnh uốn ván khi có vết thương hở. Mọi người nên sắp xếp tiêm ngừa sớm để bảo vệ sức khỏe.

BS.CKI Nguyễn Lê Nga

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC