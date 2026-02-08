Ngửi mùi tỏi có giúp giảm khó thở, nghẹt mũi ở trẻ?

Tôi được hàng xóm mách ngửi tỏi giã nát giúp tiêu đàm nhớt, thoáng đường thở, dễ ngủ. Con tôi 5 tuổi đang mắc cúm A bị nghẹt mũi có nên áp dụng? (Phương Trinh, 34 tuổi, Quảng Trị)

Trả lời:

Tỏi sống chứa nhiều allicin, có tác dụng hỗ trợ giảm nhiễm trùng cổ họng, trị cảm, viêm họng, sổ mũi, tiêu đàm. Tuy nhiên, theo Đông y, tỏi có vị cay, tính ôn, hơi độc, không phù hợp với người đau mắt, ho khan, lở miệng hay mắc chứng xuất huyết.

Virus cúm A dễ lây qua đường hô hấp hoặc tiếp xúc với vật dụng nhiễm mầm bệnh. Trẻ mắc cúm thường sốt cao, ho, sổ mũi, mệt lả, nôn trớ, tiêu chảy. Khó thở là dấu hiệu trở nặng cần đưa đi khám sớm để tránh biến chứng như viêm phổi, suy hô hấp, nhiễm trùng huyết. Bạn nên cho trẻ ăn đủ chất, uống nhiều nước ấm, súc họng và rửa mũi bằng nước muối loãng.

Tỏi giúp tăng cường sức đề kháng nhưng không tiêu diệt virus cúm. Ảnh: Vecteezy

Thời tiết lạnh, trong khi đó người dân tăng đi lại và tụ tập dịp Tết, có thể khiến cúm lây lan mạnh hơn. Phòng bệnh bằng cách đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên và tiêm vaccine cúm, tiêm mũi nhắc lại hằng năm theo khuyến cáo WHO. Vaccine cúm giúp giảm 60% nguy cơ mắc, 90% nguy cơ nhập viện và 70–80% nguy cơ tử vong. Tại Việt Nam, có 4 loại vaccine cúm của Pháp, Hà Lan, Hàn Quốc, Việt Nam giúp phòng các chủng cúm A và B, tiêm cho trẻ từ 6 tháng tuổi đến người lớn. Con bạn 5 tuổi, nếu chưa từng tiêm cần tiêm 2 mũi cách nhau một tháng; sau khi khỏi cúm nên tiêm để được bảo vệ lâu dài.

ThS.BS Ngô Thị Kim Phượng

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC