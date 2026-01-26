Thủ tướng yêu cầu có giải pháp tăng nguồn cung nhà ở

Thủ tướng lưu ý có chính sách phù hợp phát triển nhà ở, tăng cung cả 3 phân khúc, gồm nhà thương mại, xã hội và cho người thu nhập trung bình.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo của Chính phủ về điều hành kinh tế vĩ mô ngày 26/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý Bộ Xây dựng một số giải pháp quản lý thị trường bất động sản. Theo đó, cơ quan này cần có chính sách phù hợp cho cả 3 phân khúc nhà ở thương mại, nhà xã hội, nhà cho người trung bình.

"Tinh thần là tăng nguồn cung, cắt giảm các thủ tục, chi phí, phát triển trung tâm giao dịch công khai, giúp thị trường lành mạnh, an toàn", ông nói.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, hiện cả nước có 3.297 dự án nhà ở với quy mô khoảng 5,9 triệu căn, tổng vốn đầu tư hơn 7,42 triệu tỷ đồng. Trong đó, nhà thương mại và khu đô thị chiếm tỷ trọng áp đảo với hơn 5,2 triệu căn. Phân khúc nhà xã hội ghi nhận 698 dự án, hơn 657.000 căn, tăng 13% so với cuối năm 2024. Riêng năm ngoái, số lượng nhà ở xã hội hoàn thành vượt kế hoạch hơn 102%.

Lượng cung nhà ở trên thị trường cải thiện nhưng giá vẫn neo cao. Theo thống kê của Viện Nghiên cứu và Đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE), năm nay, giá căn hộ tại Hà Nội tăng tới 96%, TP HCM gần 57%, Đà Nẵng hơn 72% so với năm 2019. Các phân khúc nhà ở khác như đất nền, biệt thự, liền kề, nhà ở riêng lẻ... cũng ghi nhận mức giá tăng cao, tới 30% trong năm. Quý cuối năm 2025, giá nhà có dấu hiệu chững lại và đi ngang tại một số thị trường, nhưng vẫn chưa hạ nhiệt.

Nguyên nhân, theo giới chuyên môn, chủ yếu đến từ sự mất cân đối cơ cấu sản phẩm và chi phí phát triển dự án ngày càng tăng. Tình trạng lệch pha cung - cầu kéo dài nhiều năm và ngày càng nghiêm trọng khi phần lớn dự án mở bán mới thuộc phân khúc hạng sang, siêu sang và cao cấp. Các dự án giá trị vừa phải gần như vắng bóng, khiến thị trường thiếu nền tảng cầu ở thực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp, ngày 26/1. Ảnh: VGP

Năm nay, Việt Nam phấn đấu GDP từ 10% trở lên, lạm phát được kiểm soát, ổn định kinh tế vĩ mô. Tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý năm 2026, tình hình thế giới còn nhiều khó lường, dự báo chung rất thận trọng về cả tăng trưởng, lạm phát.

Để đạt mục tiêu, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành nắm chắc tình hình, phản ứng linh hoạt. Nhà điều hành tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa mở rộng có trọng tâm, cơ cấu lại nền kinh tế, song song với các chính sách giảm, gia hạn thuế, phí, tiền thuê đất... để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương tăng thu, tiết kiệm chi và chống thất thu thuế, nhất là trong thương mại điện tử, ăn uống, bán lẻ. Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi sẽ được dành chi cho an ninh - quốc phòng, đầu tư phát triển, ưu tiên hạ tầng chiến lược, các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ số.

Nhiệm vụ trong tâm được ông đề cập là đổi mới huy động nguồn lực. Thủ tướng yêu cầu vận hành sàn giao dịch vàng, tài sản mã hóa, trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý trong tháng 2. Bộ Tài chính cũng phải sớm triển khai Cổng đầu tư Quốc gia một cửa liên thông từ trung ương tới địa phương.

Phương Dung