Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện hồ sơ lập sàn giao dịch vàng quốc gia

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước hoàn thiện hồ sơ nghiên cứu, xem xét đề xuất lập sàn hoặc sở giao dịch vàng quốc gia, báo cáo trong tháng 1.

Tại Công điện ngày 24/1 về giải pháp trọng tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhìn nhận 2026 là năm đầu triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030, mở đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Để đạt mục tiêu, một trong những giải pháp là Ngân hàng Nhà nước cần sớm hoàn thiện hồ sơ nghiên cứu, đánh giá, xem xét đề xuất thành lập sàn hoặc sở giao dịch vàng quốc gia. Việc này phải báo cáo Thường trực Chính phủ trong tháng 1.

Vàng miếng tại trụ sở SJC ở quận 3, tháng 3/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Lập sàn giao dịch vàng được giới chuyên gia đề xuất nhiều năm nay, với kỳ vọng là nơi người dân mua bán kim loại quý dễ dàng, và giá trong nước liên thông với thị trường quốc tế. Gần đây, ý tưởng này mới lần đầu được nhà quản lý hiện thực hóa.

Tháng trước, Quốc hội yêu cầu Chính phủ khẩn trương nghiên cứu, có giải pháp và lộ trình phù hợp về thành lập sàn giao dịch vàng. Trước đó, các đại biểu đề nghị cần có giải pháp để ổn định thị trường này. Một số ý kiến góp ý thành lập Sở Giao dịch vàng quốc gia, cho phép đưa mặt hàng này vào giao dịch trên Sở Giao dịch hàng hóa hoặc lập sàn trong trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Thời gian qua, để ổn định thị trường, Chính phủ đã đưa ra nhiều biện pháp, gồm tăng thanh, kiểm tra. Từ 10/10/2025, cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng được xóa bỏ.

Bên cạnh đó, khung pháp lý về sàn giao dịch vàng đang được Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu, trình Chính phủ. Mô hình này được kỳ vọng giúp minh bạch hóa giao dịch, Chính phủ có thể quản lý được thị trường vàng.

Ngân hàng Nhà nước dự kiến thí điểm sàn giao dịch theo 3 giai đoạn, trong đó, bước đầu sẽ tập trung vào các sản phẩm vàng vật chất. Sang giai đoạn hai, cơ quan quản lý sẽ mở rộng thêm sản phẩm vàng miếng. Ở giai đoạn cuối cùng, các loại vàng đang lưu thông trong nước, chứng chỉ quỹ và công cụ phái sinh sẽ xuất hiện và kết nối với quốc tế.

Ngoài giải pháp về sàn giao dịch vàng, Thủ tướng cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kiểm soát lạm phát, ổn định vĩ mô. Ngành ngân hàng cần định hướng tín dụng vào sản xuất, lĩnh vực ưu tiên, nhà ở xã hội, hạ tầng, công nghệ số. Đồng thời, cơ quan này phải kiểm soát rủi ro, xử lý nợ xấu và tổ chức tín dụng yếu kém.

Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, tăng kỷ luật ngân sách, chống thất thu thuế. Mục tiêu phấn đấu thu ngân sách năm nay tăng tối thiểu 10% so với ước thực hiện 2025. Đồng thời, nhà điều hành tiếp tục giảm, gia hạn thuế, phí để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân. Nhóm này cũng phải có giải pháp phát triển thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn phục vụ tăng trưởng hai chữ số.

Về đầu tư, Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch. Các bộ ngành, địa phương sớm hoàn thiện nghị quyết về gỡ vướng cho các dự án tồn đọng, đồng thời tăng thu hút FDI công nghệ cao, bán dẫn, AI, công nghệ số.

Về tiêu dùng, Bộ Công Thương triển khai đồng bộ các giải pháp kích cầu, bình ổn thị trường, kiểm soát giá cả, chống buôn lậu, gian lận thương mại. Nhà điều hành cũng cần tập trung đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tận dụng hiệu quả các FTA, mở rộng sang các thị trường Halal, Trung Đông, Mỹ La-tinh, châu Phi.

Phương Dung