Thủ tướng lập Tổ Giúp việc về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Tổ Giúp việc về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, được thành lập theo quyết định ngày 29/11 của Thủ tướng.

Ông Vũ Hải Quân, Thứ trưởng Thường trực Khoa học và Công nghệ, làm Tổ trưởng. Bốn tổ phó gồm ông Hà Minh Hiệp - Chánh văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Trần Duy Ninh - Cục trưởng Chuyển đổi số quốc gia; ông Phạm Minh Hùng - Vụ trưởng Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ; và Thiếu tướng Vũ Văn Tấn - Cục trưởng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an.

Thứ trưởng Thường trực Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân. Ảnh: Lưu Quý

Tổ gồm các thành viên là đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, viện, trường và doanh nghiệp. Trong đó có ông Phạm Đình Nguyên và ông Trần Minh Tân của Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ; ông Nguyễn Phú Hùng tại Vụ Khoa học kỹ thuật và Công nghệ; ông Trần Minh Tuấn thuộc Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số. Đại học Bách khoa Hà Nội có hai đại diện là ông Lê Anh Tuấn và ông Tạ Hải Tùng. Ngoài ra còn có ông Vũ Minh Khương từ Trường Chính sách công Lý Quang Diệu (Singapore), ông Nguyễn Nhật Quang của Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin (Vinasa) và ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch CMC.

Tổ Giúp việc có chức năng nghiên cứu, tham mưu, tư vấn, giúp việc thường trực cho Thủ tướng trong việc phân tích các vấn đề kỹ thuật, công nghệ và đề xuất các giải pháp cấp bách, mang tính đột phá, liên ngành; kịp thời đề xuất phương án chỉ đạo, điều hành và cơ chế điều phối nhằm bảo đảm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.

Nhiệm vụ của Tổ là phân tích, dự báo xu hướng công nghệ lớn trong nước và trên thế giới, đánh giá tác động đa chiều đến phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam để tham mưu, khuyến nghị Thủ tướng ban hành các giải pháp, chính sách mang tính đón đầu, thích ứng hiệu quả.

Tổ còn được giao tham gia góp ý, phản biện về nội dung kỹ thuật, công nghệ đối với các đề án, chương trình, báo cáo lớn liên quan đến khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án theo chỉ đạo của Thủ tướng; thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng giao.

Tổ được quyền chủ động làm việc với các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và đề nghị cung cấp thông tin phục vụ nhiệm vụ. Thành viên có thể tham dự các cuộc họp, hội nghị của Chính phủ và các bộ, ngành nếu nội dung liên quan.

Tổ trưởng chịu trách nhiệm trước Thủ tướng và ban hành quy chế hoạt động. Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực, sử dụng bộ máy hiện có để hỗ trợ vận hành Tổ Giúp việc.

