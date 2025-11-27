Đề xuất 6 sản phẩm công nghệ chiến lược 'triển khai ngay'

AI camera, UAV, robot di động tự hành nằm trong số 6 sản phẩm công nghệ chiến lược có thể triển khai ngay, theo danh sách Bộ Khoa học và Công nghệ trình phê duyệt.

Trong cuộc trao đổi với Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam ngày 26/11 ở Hà Nội, ông Hoàng Anh Tú, Phó vụ trưởng Khoa học kỹ thuật và công nghệ, cho biết Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng chương trình cho 6 sản phẩm công nghệ chiến lược, gồm: Mô hình ngôn ngữ lớn và trợ lý ảo; AI Camera; Robot di động tự hành; 5G; Blockchain và các ứng dụng truy xuất nguồn gốc, tài sản mã hóa, Thiết bị bay không người lái UAV.

"Sau khi được phê duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ có thể đi vào triển khai ngay", ông Tú nói.

Ông Hoàng Anh Tú, Phó Vụ trưởng Khoa học kỹ thuật - Công nghệ, tại cuộc gặp Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam, ngày 26/11. Ảnh: Lưu Quý

Sáu sản phẩm trên nằm trong số 35 nhóm sản phẩm thuộc danh mục 11 công nghệ chiến lược Việt Nam xác định làm chủ, theo Quyết định số 1131 ban hành tháng 6. Ông Tú cho biết đây là cách làm khác biệt, khi thay vì chờ xây dựng chương trình tổng thể, họ chọn ra những công nghệ và sản phẩm chiến lược để triển khai trước.

Trong quá trình xây dựng chương trình, Bộ cũng đã bóc tách vấn đề mà các đơn vị có thể gặp phải khi phát triển sản phẩm. Chẳng hạn với mô hình ngôn ngữ lớn, các đơn vị có thể gặp thách thức về dữ liệu tiếng Việt. Chương trình Bộ đưa ra cũng sẽ hỗ trợ giải quyết thách thức đó.

Đại diện Bộ cũng chia sẻ hai hướng triển khai là tài trợ và đặt hàng.

Với phương thức tài trợ, các viện, trường, nhà khoa học đưa bản đề xuất lên Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia. Căn cứ khung chương trình được phê duyệt, họ có thể tiến hành ngay các bước tiếp theo. "Dự án cần bao nhiêu tiền, sẽ có hội đồng khoa học đánh giá ngay", ông lấy ví dụ. Ngoài ra, với những vấn đề lớn, như mô hình ngôn ngữ lớn, cần tổng công trình sư, Bộ sẽ chọn và mời tổng công trình sư dẫn dắt dự án.

Với phương thức đặt hàng, ông Tú nhắc đến quan điểm của Chính phủ là đặt hàng theo mục tiêu, theo nhiệm vụ (mission-oriented), chẳng hạn ngành nông nghiệp cần đặt hàng UAV cho trồng lúa, hoặc ngành công an đặt hàng AI Camera.

Một robot vận chuyển được trưng bày, sử dụng tại triển lãm 80 năm thành tựu đất nước, tháng 8/2025. Ảnh: Lưu Quý

Tuy nhiên, đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ cũng chia sẻ một số vấn đề còn gặp phải khi triển khai sản phẩm công nghệ chiến lược. Theo ông, nhiều đơn vị chủ trì, nhà khoa học và doanh nghiệp nhắc đến sự cấp thiết của phát triển công nghệ, nhưng không đưa ra các đề xuất cụ thể, hay họ mong muốn có những thay đổi chính sách nhưng không đề nghị chính sách thế nào, gây khó khăn khi phối hợp. Trước tình trạng đó, ông Tú cho rằng cần thành lập tổ công tác để đến các bộ, ngành tìm đề bài, tìm ra sản phẩm công nghệ cần làm để triển khai.

Tại cuộc họp, Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao nỗ lực của Bộ Khoa học và Công nghệ trong hoàn thiện thể chế, trong đó 9 luật được xây dựng và 5 luật đã được thông qua. Trước đại diện mạng lưới chuyên gia liên quan đến công nghệ chiến lược, ông đề nghị các đơn vị cần đưa ra đề xuất cụ thể, khuyến khích chuyên gia về nước làm tổng công trình sư, kiến trúc sư trưởng dẫn dắt các dự án lớn của Việt Nam.

Lưu Quý