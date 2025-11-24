Khuyến khích nghiên cứu giải pháp sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng muốn các nhà khoa học, doanh nghiệp nghiên cứu công nghệ dự báo, cảnh báo sớm thiên tai và giải pháp sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu.

Mong muốn này được Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ chia sẻ tại lễ phát động toàn ngành ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả mưa lũ, sáng 24/11.

Bên cạnh sự ủng hộ về vật chất, Bộ trưởng đề nghị các nhà khoa học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, đẩy mạnh nghiên cứu và đề xuất giải pháp công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai cũng như các giải pháp sinh kế nhà ở thích ứng với biến đổi khí hậu, các trạm phát sóng BTS kiên cố.

Với niềm tin và sức mạnh của sự đoàn kết và lòng nhân ái, ông tin tưởng "toàn thể cán bộ, nhân viên ngành khoa học và công nghệ sẽ hưởng ứng tích cực lời kêu gọi này".

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả mưa lũ, tại lễ phát động do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức, sáng 24/11. Ảnh: Phan Hoàn

Thay mặt Đảng ủy và lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng gửi "lời thăm hỏi ân cần, chia buồn sâu sắc, chia sẻ nỗi đau với các gia đình bị mất người thân và những khó khăn chồng chất của đồng bào vùng lũ".

Bộ trưởng nhấn mạnh, những ngày qua, trái tim của hàng triệu người Việt Nam "đều đang thắt lại khi hướng về dải đất miền Trung và khu vực Tây Nguyên lũ lụt". "Thiên tai ập đến bất ngờ và tàn khốc để lại những hậu quả vô cùng đau xót", ông nói.

Cuộc sống của người dân vùng lũ đang đối mặt với muôn vàn khó khăn. Tại Đăk Lăk, nhiều xã phường vẫn ngập sâu chưa thể tiếp cận. Tại Khánh Hòa và Lâm Đồng, hàng trăm hộ dân tại Diên Điền, Hòa Trí, Nam Đà, Cát Tiên vẫn đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất, thiếu thốn trăm bề.

Theo Bộ trưởng, hơn lúc nào hết, truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam "cần được phát huy mạnh mẽ". Bộ trưởng kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành khoa học và công nghệ, bằng tình cảm và tấm lòng nhân ái, chung tay chia sẻ, ủng hộ mỗi người ít nhất một ngày lương.

Ông đề nghị thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức phát động quyên góp tại đơn vị mình. Đồng thời, đề cao vai trò nêu gương của người đứng đầu, khẩn trương tập hợp nguồn lực và chuyển toàn bộ số tiền đóng góp về Công đoàn Khoa học và Công nghệ.

Bộ trưởng giao Công đoàn Khoa học và Công nghệ làm đầu mối tiếp nhận mọi sự ủng hộ, chuyển toàn bộ số tiền này đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để kịp thời phân bổ về các địa phương, đảm bảo sự hỗ trợ đến đúng người, đúng địa chỉ.

Bên cạnh sự ủng hộ về vật chất, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng kêu gọi các nhà khoa học, doanh nghiệp phát triển giải pháp công nghệ giúp dự báo, cảnh báo sớm thiên tai. Ảnh: Phan Hoàn

Mưa lớn kéo dài, lũ chồng lũ đã gây ra thiệt hại ngập lụt nghiêm trọng trên diện rộng tại nhiều tỉnh Nam Trung Bộ như Khánh Hòa, Gia Lai, Đăk Lăk, Lâm Đồng. Theo báo cáo sáng 23/11 từ Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai, dù lượng mưa tại một số nơi đã giảm, nhưng nước lũ vẫn chưa rút hết, nhiều khu vực vẫn chìm trong biển nước, giao thông bị chia cắt, cô lập hoàn toàn.

Đến sáng qua, cơ quan chức năng ghi nhận 102 người thiệt mạng và mất tích. Về tài sản, ước tính thiệt hại sơ bộ ban đầu lên đến 9.000 tỷ đồng. Trong đó, tỉnh Đăk Lăk thiệt hại nặng nề nhất với trên 5.000 tỷ đồng.

Trọng Đạt

