Đề xuất công - tư cùng giải bài toán khám miễn phí cho 100 triệu người Việt

100 triệu người Việt lần đầu được khám miễn phí từ năm tới với ngân sách Nhà nước dự chi gần 21.500 tỷ đồng, là bài toán lớn khối tư nhân muốn chung tay tìm lời giải.

Ủy ban về nguồn lực và dịch vụ trong khuôn khổ Toàn cảnh kinh tế tư nhân Việt Nam (ViPEL) mới đây họp chuyên đề, nhận diện các bài toán lớn, xác định dự án cấp quốc gia, địa phương để phối hợp thực hiện với Chính phủ.

Bà Nguyễn Đỗ Quyên, Phó tổng Giám đốc FPT Retail, cho rằng dự án được chọn cần sát dân và mang lại hạnh phúc, sức khỏe cho họ. Bà đề xuất chọn bài toán 100 triệu người Việt lần đầu được khám sức khỏe định kỳ miễn phí để công - tư cùng phối hợp.

"Y tế, một lĩnh vực khó nhưng rất truyền cảm hứng, bởi sức khỏe là vốn quý nhất của con người", bà Quyên nêu.

Từ năm tới người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, theo Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Theo tính toán, ngân sách Nhà nước cần chi khoảng 21.500 tỷ đồng để thực hiện chương trình này, đồng thời củng cố năng lực y tế tuyến xã.

Bác sĩ, nhân viên y tế bệnh viện mắt TP HCM khám bệnh cho người dân, tháng 7. Ảnh: Quỳnh Trần

Ở góc độ tư nhân, bà Quyên cho rằng các doanh nghiệp tư nhân trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe như Tâm Anh, chuỗi tiêm chủng VNVC hay Long Châu có thể cùng đóng góp. Ví dụ về nhân lực, hàng chục ngàn bác sĩ, y tá, dược sĩ khối tư có thể phối hợp với y tế xã, hỗ trợ khám và cấp phát thuốc cho người dân.

Lãnh đạo FPT Retail kêu gọi doanh nghiệp tư nhân cùng phối hợp với Nhà nước thực hiện dự án trên "vang dội như sự kiện A80 vừa qua". Khi từng người dân chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, cuộc phối hợp công - tư ấy sẽ mang tính lan tỏa nhiều hơn việc hô khẩu hiệu, đồng thời thu hút thêm nhiều bên tham gia.

Xác định danh mục dự án trọng điểm theo cơ chế "công - tư đồng kiến quốc" là một trong những nội dung quan trọng của chương trình Toàn cảnh kinh tế tư nhân. Đây là chương trình thường niên Thủ tướng giao Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) thực hiện, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của khối tư nhân, góp phần đưa Nghị quyết 68 về phát triển khối này đi vào cuộc sống.

Chương trình dự tính xác định các dự án điển hình theo nguyên tắc 20-200-2.000, tức 20 dự án cấp quốc gia, 200 cấp địa phương và 2.000 ở cơ sở. Tiêu chí lựa chọn các dự án gồm tính đáp ứng mục tiêu quốc gia giải quyết bài toán lớn, kiến tạo lợi thế cạnh tranh, xây dựng năng lực dẫn dắt, lợi ích kép công - tư; tính tiên phong và lan tỏa theo mô hình "đàn sếu bay", thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa trong hệ sinh thái cùng phát triển.

Góp ý về tiêu chí chọn dự án, ông Trần Trọng Kiên, Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh, cho rằng nên chọn lĩnh vực đơn giản mà đem lại hiệu quả cao. Ví dụ với ngành du lịch, chính sách thị thực sẽ có ảnh hưởng lớn, sâu rộng. Việc cải thiện chính sách này có ý nghĩa trong bối cảnh ngành du lịch năm nay khởi sắc, đóng góp khoảng 2,2-2,8% vào tăng trưởng GDP từ nay đến cuối năm.

Còn bà Hà Thu Thanh, Phó chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam, cho rằng Việt Nam có thể học hỏi các tiêu chí từ Singapore trong hoạt động đầu tư tổ hợp kinh doanh, nghỉ dưỡng kết hợp casino Marina Bay Sands. Theo đó, dự án trên phải xác định ba yếu tố gồm kinh tế, việc làm, và đóng góp vào thương hiệu ngành, quốc gia. Việc xác định phần nội dung đóng góp từ khối tư và công rất quan trọng. Trong đó, khối tư góp tài chính, chuyên gia, còn nguồn lực ngân sách hỗ trợ chính sách và giải phóng mặt bằng.

Các góp ý và dự án đề xuất sẽ được ban điều hành chương trình Toàn cảnh kinh tế tư nhân tổng hợp, thống nhất bộ tiêu chí và chốt danh mục 20-200-2.000. Trong đó, những dự án có tính sẵn sàng cao có thể ký biên bản ghi nhớ (MOU) giữa hai khối công - tư ngay tại sự kiện chính của chương trình ngày 10/10.

