Thủ tướng đề nghị Algeria cung cấp dầu thô, khí đốt cho Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Algeria, đề nghị hỗ trợ Việt Nam bảo đảm an ninh năng lượng.

Tại cuộc điện đàm với Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb tối 18/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ quan ngại trước diễn biến của cuộc xung đột tại Trung Đông, tác động nghiêm trọng đến kinh tế thế giới, trong đó có Việt Nam.

Trong bối cảnh gián đoạn nguồn cung, lãnh đạo Chính phủ đề nghị Algeria hỗ trợ Việt Nam bảo đảm an ninh năng lượng thông qua cung cấp dầu thô và khí đốt. Ông mong muốn phía Algeria phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa Tổng Công ty thăm dò và khai thác dầu khí Việt Nam (PVEP) và Công ty dầu khí quốc gia Algeria (Sonatrach).

Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb tối 18/3. Ảnh: VGP

Algeria là quốc gia giàu tài nguyên dầu thô, xếp thứ 16 thế giới về sản lượng và thứ 9 về lượng xuất khẩu. Với khí đốt, họ đứng thứ 4 thế giới về xuất khẩu. Đây cũng là ngành kinh tế chính, chiếm 30% tổng thu nhập quốc nội của nước này.

Ngoài hợp tác trong lĩnh vực dầu khí, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai nước sớm triển khai các cam kết, thỏa thuận đã đạt được. Theo đó, thống nhất Chương trình hành động triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược, đặc biệt trong các lĩnh vực có thế mạnh như hợp tác đầu tư, khai thác dầu khí và lọc hóa dầu, thúc đẩy thương mại, nghiên cứu trồng nông sản Việt Nam tại Algeria, hợp tác quốc phòng, năng lượng tái tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi số...

Đáp lại, Thủ tướng Sifi Ghrieb khẳng định sẽ thúc đẩy hỗ trợ an ninh năng lượng cho Việt Nam, cùng tích cực triển khai các kết quả nổi bật, là những bước chuyển quan trọng trong quan hệ hai nước, nhất là trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, nông nghiệp, năng lượng, văn hóa...

Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb đánh giá cao thiện chí, trách nhiệm và cách tiếp cận của Việt Nam với xung đột tại Trung Đông cũng như tại các khu vực khác, bày tỏ sẵn sàng phối hợp cùng Việt Nam kêu gọi các bên ngừng bắn, giảm leo thang và tìm kiếm các giải pháp hòa bình đối với các xung đột trên toàn cầu.

Theo thống kê sơ bộ của Cục Hải quan (Bộ Tài chính), từ đầu năm đến hết 15/3, Việt Nam nhập khẩu gần 2,71 triệu tấn xăng dầu các loại, với kim ngạch hơn 1,94 tỷ USD - tăng 42-43% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng 15 ngày đầu tháng 3, khối lượng xăng dầu nhập về đã tăng 41,4%, kéo theo giá trị kim ngạch vọt lên 89,2% so với cùng kỳ.

Hiện mỗi lít xăng RON 95-III là 25.570 đồng, dầu diesel 27.020 đồng. Mức này cao hơn lần lượt 27% và 40% so với cuối tháng 2 - thời điểm trước khi xảy ra xung đột Trung Đông.

Những ngày qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã điện đàm, gửi công thư tới lãnh đạo nhiều nước, đồng thời làm việc với đại sứ các nước tại Việt Nam, đề nghị họ hỗ trợ nguồn dầu, đảm bảo an ninh năng lượng. Chẳng hạn, Việt Nam đã huy động được 4 triệu thùng dầu từ các đối tác, hay đề nghị tiếp cận nguồn dầu xả kho dự trữ của Nhật Bản... Liên Bộ Công Thương - Tài chính cũng chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu ở mức cao, 4.000-5.000 đồng một lít với xăng, dầu và giảm thuế ưu đãi MFN về 0% nhằm hỗ trợ giá nhiên liệu.

Tại buổi làm việc với Tổ công tác an ninh năng lượng ngày 17/3, Thủ tướng đánh giá nguồn cung xăng dầu, năng lượng đảm bảo cho sản xuất, tiêu dùng và hạn chế tối đa ảnh hưởng tiêu cực tới người dân, doanh nghiệp.

Phương Dung