Cặp đôi thu nhập 60 triệu loay hoay mua nhà Sài Gòn trước tuổi 30

Càng tích lũy, tôi lại càng hoang mang, vì không biết với tốc độ này, bao lâu nữa mới mua được nhà ở Sài Gòn để sinh sống lâu dài?

Tôi năm nay 26 tuổi, có người yêu 27 tuổi. Cả hai chúng tôi đều làm việc toàn thời gian tại Sài Gòn, tổng thu nhập được khoảng 60 triệu đồng mỗi tháng – con số mà nhiều người vẫn xem là "khá" so với mặt bằng chung của người trẻ. Như bao người khác, chúng tôi cũng ấp ủ giấc mơ mua nhà để sớm an cư lạc nghiệp.

Chúng tôi không sống phung phí. Sau khi trừ tiền thuê nhà, ăn uống, đi lại, hiếu hỉ, những khoản lớn nhỏ không tên khác, mỗi tháng cả hai vẫn để ra được khoảng 30 triệu đồng. Toàn bộ số tiền dư ấy đều được tôi chuyển thẳng vào tài khoản tiết kiệm. Đến nay, chúng tôi tích góp được khoảng 400 triệu đồng.

Nghe qua, có vẻ chúng tôi đang đi đúng hướng: có kế hoạch, có tích lũy, có mục tiêu rõ ràng. Nhưng càng tích lũy, tôi lại càng hoang mang. Vì tôi không biết, với tốc độ này, bao lâu nữa hai đứa mới có thể mua được một căn nhà ở Sài Gòn để sinh sống gắn bó lâu dài?

Giá nhà hiện không đứng yên chờ người trẻ tích lũy. Trong khi tiền tiết kiệm của chúng tôi mỗi tháng chỉ tăng thêm vài chục triệu, thì giá một căn hộ tầm trung đã tăng nhanh hơn rất nhiều. Cảm giác giống như chúng tôi đang đi bộ trên một con đường mà đích đến cứ lùi xa dần.

Chúng tôi không dám mạo hiểm đầu tư vì không đủ kiến thức và sợ rủi ro. Thế nên, số tiền dành dụm được, tôi chỉ biết gửi ngân hàng. Mỗi lần nghe ai đó nói "phải để tiền sinh lời", tôi lại thấy áp lực nhiều hơn là động lực. Lỡ sai một bước, số tiền dành dụm mấy năm trời có thể bốc hơi và giấc mơ an cư sẽ lại càng xa hơn.

Ở tuổi 26–27, chúng tôi muốn nghĩ đến chuyện lập gia đình, ổn định cuộc sống. Nhưng khi chưa có một nơi gọi là "nhà của mình", mọi kế hoạch đều trở nên bấp bênh. Cưới hay chưa? Sinh con lúc nào? Gắn bó lâu dài với thành phố này ra sao? Tất cả đều lơ lửng.

Tôi tự hỏi: phải chăng giấc mơ mua nhà ở Sài Gòn đang ngày càng vượt quá khả năng của những người trẻ làm công ăn lương, dù họ không lười biếng, không tiêu xài hoang phí, và luôn cố gắng tiết kiệm? Khi tích lũy cá nhân không theo kịp tốc độ tăng giá bất động sản, cảm giác bất lực là điều khó tránh khỏi.

Liệu người trẻ như chúng tôi nên làm gì để biến giấc mơ mua nhà thành hiện thực? Tiếp tục tiết kiệm và chờ đợi hay chấp nhận vay nợ sớm?

Pham Thong