Có hai căn nhà ở tỉnh có nên kéo cả gia đình về quê?

Nếu chọn sống ở thành phố, con sẽ có môi trường học tập tốt hơn, nhưng vợ chồng tôi phải đi làm 25–30 km mỗi ngày, không thể chăm con.

Gia đình tôi đang đứng trước một quyết định lớn, và càng nghĩ càng thấy khó chọn: nên sống ở đâu để ổn định lâu dài? Hiện chúng tôi có hai căn nhà, một ở quê và một ở thành phố thuộc tỉnh. Dự tính của vợ chồng tôi là sẽ sửa sang, đầu tư khoảng 400–500 triệu đồng cho một căn để ở lâu dài, căn còn lại cho thuê. Nhưng khi số tiền phải bỏ ra không nhỏ và gắn với kế hoạch dài hạn, tôi hiểu rằng đây không thể là quyết định cảm tính.

Gia đình tôi có hai con nhỏ, đều đang học mẫu giáo tư ở quê. Cả hai vợ chồng làm giờ hành chính, chủ động phương tiện đi lại, đường đi làm hiện tại không quá áp lực. Tuy nhiên, chúng tôi không có ông bà nội ngoại hỗ trợ, nên mọi việc đưa đón, chăm sóc con cái đều phải tự xoay xở.

Nếu chọn sống ở thành phố, các con tôi sẽ theo học ở đó. Về lý thuyết, môi trường học tập có thể tốt hơn, điều kiện tiếp cận giáo dục và các hoạt động ngoại khóa cũng đa dạng hơn. Nhưng đổi lại, cả hai vợ chồng tôi sẽ phải đi làm xa nhà khoảng 25–30 km mỗi ngày.

Tôi lo cho những tình huống rất đời thường: con ốm giữa buổi học, trường có việc đột xuất cần phụ huynh, hoặc chỉ đơn giản là những hôm mưa gió, công việc về muộn. Khi không có người thân hỗ trợ, khả năng cao chúng tôi sẽ phải thuê người đón con, và khi đó, việc chăm sóc con cái không còn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bố mẹ.

Phương án ở quê lại mang đến một bức tranh khác. Con tôi sẽ tiếp tục học mẫu giáo tư, sau đó là tiểu học công lập. Bố đi làm cách nhà khoảng 15 km, mẹ làm gần nhà, nhịp sống sẽ nhẹ nhàng và dễ xoay xở hơn. Tôi có thể hình dung những buổi chiều về đón con sớm, những lúc con ốm không phải cuống cuồng xin nghỉ hay nhờ vả ai.

Tuy nhiên, điều khiến tôi băn khoăn là chất lượng môi trường học tập. Tôi sợ rằng nếu ở quê quá lâu, con sẽ thiệt thòi về điều kiện học hành, và rồi vài năm sau, gia đình lại phải tính đến chuyện chuyển lên thành phố, thêm một lần xáo trộn cuộc sống.

Nếu đã xác định sửa nhà để ở lâu dài, tôi nên ưu tiên điều gì: môi trường học tập tốt hơn cho con, hay sự hiện diện nhiều hơn của bố mẹ trong những năm đầu đời của con? Liệu việc chấp nhận đi làm xa, vất vả hơn hôm nay có thực sự mang lại lợi ích rõ ràng cho con sau này? Hay một tuổi thơ gần bố mẹ, dù trong môi trường học tập chưa thật sự lý tưởng, mới là nền tảng quan trọng hơn?

Tôi tin rằng đây không chỉ là câu chuyện riêng của gia đình mình, mà là băn khoăn chung của nhiều gia đình trẻ khi vừa có con nhỏ, vừa phải tính toán chuyện an cư. Trong hoàn cảnh như gia đình tôi, nếu phải chọn một nơi để sửa nhà, ở lâu dài và hạn chế hối hận nhất có thể, các bạn sẽ nghiêng về phương án nào?

Nhã Lam