Thủ môn Onana kiến tạo thành bàn ở Thổ Nhĩ Kỳ

Thổ Nhĩ KỳThủ thành Andre Onana dẫn bóng ra ngoài cấm địa và chuyền dài, góp phần giúp Trabzonspor hòa đội khách Gaziantep 1-1 ở vòng 6 giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ.

Trên sân Papara Park ngày 20/9, Trabzonspor áp đảo về thế trận, khi dứt điểm 27 lần với 6 cú trúng đích - so với 4 và 1 của Gaziantep. Onana không quá vất vả trong khung gỗ, dù để Kevin Rodrigues chọc thủng lưới ở phút 39.

Onana kiến tạo giúp CLB Thổ Nhĩ Kỳ thoát thua Pha kiến tạo của Andre Onana.

Phút 70, thủ môn thuộc biên chế Man Utd tạo dấu ấn khi dẫn bóng ra ngoài vòng cấm, quan sát vài giây rồi phất dài để Paul Onuachu thoát xuống. Tiền đạo người Nigeria đè người, vượt qua thủ thành Gaziantep rồi sút vào lưới trống, ấn định tỷ số 1-1.

Pha kiến tạo của Onana gây sốt trên mạng xã hội X. "Hãy rời Old Trafford để trở thành cầu thủ thực thụ", một CĐV bình luận.

"Cầu thủ nào cũng thăng hoa sau khi rời Man Utd. CLB tệ hại thật", người khác viết.

"Onana chẳng thể làm như vậy ở Ngoại hạng Anh đâu" là góc nhìn khác.

Andre Onana phản ứng trong trận Trabzonspor hòa đội khách Gaziantep 1-1 ở vòng sáu giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ ngày 20/9/2025. Ảnh: Anadolu

Onana gia nhập Trabzonspor theo hợp đồng cho mượn không có điều khoản mua đứt hè này. Ngay trận ra mắt, dù Trabzonspor thua Fenerbahce 0-1, thủ môn 29 tuổi vẫn được bình chọn là cầu thủ hay nhất khi cứu thua tám lần, trong đó có bốn tình huống phải bay người, và ngăn chặn 1,63 bàn thua kỳ vọng.

Không chỉ chuyên môn, Onana còn cho thấy khả năng thủ lĩnh trong phòng thay đồ. Ở giờ nghỉ trận thua Fenerbahce, thủ thành người Cameroon hô hào đồng đội chiến đấu cho Okay Yokuslu - cầu thủ bị đuổi khỏi sân. "Chúng ta phải thắng trận này cho anh ấy. Nếu cùng nhau, chúng ta có thể làm được", anh hét lớn.

Onana từng được kỳ vọng lớn khi Man Utd bỏ ra 64 triệu USD để chiêu mộ anh từ Inter Milan hè 2023. Nhưng anh liên tục mắc lỗi trong khung gỗ, góp phần khiến hàng thủ Man Utd bất ổn. Mùa này, Onana chỉ bắt một trận ở Cup Liên đoàn và mắc sai lầm, trong thất bại trước đội hạng Tư Grimsby Town.

Tình hình càng khó khăn hơn khi Onana dính chấn thương gân kheo ngay trong buổi tập thứ hai sau kỳ nghỉ hè, khiến anh lỡ toàn bộ chuyến du đấu tiền mùa giải. Bayindir tận dụng cơ hội để chiếm suất bắt chính dù vẫn mắc nhiều sai lầm, còn ban lãnh đạo Man Utd tích cực tìm người thay thế, rồi ký hợp đồng với Senne Lammens từ Antwerp.

Trước khi đồng ý sang Thổ Nhĩ Kỳ, Onana từng được Man Utd chào giá cho Monaco khoảng 40 triệu USD, nhưng thương vụ không được thông qua. Anh vẫn còn ba năm hợp đồng, nhưng không còn nằm trong kế hoạch của HLV Ruben Amorim.

Hồng Duy tổng hợp