Thủ môn mới của Man Utd từng ghi bàn phút cuối

Sau khi phát hiện Senne Lammens từng ghi bàn gỡ hòa ở phút cuối giải UEFA Youth League 2019, người hâm mộ Man Utd bông đùa rằng tân binh người Bỉ vừa thay thế được thủ thành Andre Onana vừa giải quyết hàng công.

Khi 17 tuổi, Lammens từng khiến cả châu Âu phải chú ý trong trận đấu vòng bảng UEFA Youth League 2019 giữa Club Brugge và Real Madrid.

Ở phút bù giờ, khi đội nhà bị dẫn 1-2, thủ thành người Bỉ chạy vào vòng cấm Real tham gia tấn công. Từ quả tạt bên cánh phải, anh băng cắt đánh đầu chéo góc, giúp Club Brugge hòa 2-2 và đi tiếp.

Sau đó, Club Brugge thua Rennes trong loạt luân lưu ở vòng play-off, còn Real thẳng tiến vào chung kết và thắng nốt Benfica 3-2 để lần đầu đoạt danh hiệu.

Thủ môn Man Utd đánh đầu ghi bàn Lammens đánh đầu ghi bàn trong trận đấu tại UEFA Youth League 2019.

Khoảnh khắc Lammens tham gia tấn công và đánh đầu ghi bàn được nhắc lại trên mạng xã hội gần đây, khiến nhiều người hâm mộ Man Utd vừa bất ngờ vừa hào hứng.

"Vậy là giải quyết luôn cả vấn đề hàng công lẫn thủ môn", một tài khoản bình luận.

"Hay hơn cả mấy thủ môn hiện có của Man Utd, họ toàn biếu bàn thắng cho đối thủ", người khác viết.

"Đưa Lammens và Harry Maguire lên đá tiền đạo 10 phút cuối xem sao", một CĐV bông đùa.

Trong bối cảnh bộ ba tân binh tiền đạo hơn 250 triệu USD Benjamin Sesko, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo chưa đáp ứng kỳ vọng, pha làm bàn để đời của Lammens trở thành chủ đề để CĐV Man Utd đùa vui.

Senne Lammens ra mắt Man Utd ngày 1/9/2025. Ảnh: MUFC

Lammens thi đấu cho đội trẻ Club Brugge giai đoạn 2014-2020 rồi lên đội một giai đoạn 2020-2023. Sau đó, anh khoác áo Young Reds Antwerp, Royal Antwerp rồi được Man Utd tuyển mộ với tổng phí 30 triệu USD hè này. Thủ thành người Bỉ ký hợp đồng 5 năm và sẽ mặc áo số 31 - từng thuộc về Nemanja Matic, Bastian Schweinsteiger, Marouane Fellaini và Darren Fletcher.

Trong buổi phỏng vấn đầu tiên với Man Utd, Lammens cũng được hỏi về pha đánh đầu tung lưới Real. "Tôi không biết mọi người có biết không", thủ thành 23 tuổi nói. "Chuyện đó cũng khá lâu rồi. Nhưng với tôi, đó giống như một giấc mơ thành hiện thực, khi có thể giúp đội trong những phút cuối cùng. Đó cũng là một kỷ niệm rất đẹp".

Lammens cập bến Old Trafford trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè và được kỳ vọng chiếm suất bắt chính, khi cả Altay Bayindir và Andre Onana đều không lấy trọn niềm tin của HLV Ruben Amorim.

Những pha cứu thua ấn tượng của thủ môn Senne Lammens tại Bỉ Những pha cứu thua ấn tượng của thủ môn Senne Lammens tại Bỉ.

Hồng Duy (theo The Sun)