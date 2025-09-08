Onana được tăng lương gấp đôi sau khi rời Man Utd

Thủ thành Andre Onana đồng ý gia nhập CLB Trabzonspor ở Thổ Nhĩ Kỳ theo dạng cho mượn một năm từ Man Utd, sau khi được hứa hẹn tăng lương.

Theo truyền thông châu Âu, Onana ký hợp đồng với Trabzonspor ngày 7/9, và chỉ còn chờ chữ ký của đại diện CLB Thổ Nhĩ Kỳ. Một ngày trước đó, hai đội đã đạt thỏa thuận, trong đó đội bóng mới của Onana phải trả toàn bộ lương cầu thủ này, có thể lên tới 320.000 USD mỗi tuần, tùy vào thành tích. Khoản tiền này nhiều gần gấp đôi mức lương Onana nhận ở Man Utd.

Đổi lại Trabzonspor không phải trả phí mượn cho "Quỷ Đỏ", và cũng không có điều khoản mua đứt. Điều đó có nghĩa sau mùa giải 2025-2026, Onana sẽ trở lại Man Utd. Thủ thành Cameroon sẽ bay sang Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Năm 11/9, sau khi kết thúc loạt trận quốc tế, để hoàn tất các thủ tục cuối cùng.

Thủ môn Andre Onana mừng bàn thắng thứ hai của Man Utd trong trận lượt đi tứ kết Europa League với Lyon trên sân Groupama, thành phố Lyon, Pháp tối 10/4/2025. Ảnh: Reuters

Tại Man Utd, anh từng nhận 200.000 USD mỗi tuần, nhưng đã phải giảm 25% sau khi "Quỷ Đỏ" không được dự Cup châu Âu. Onana muốn tăng lương để ký hợp đồng mới, nhưng màn trình diễn của anh không thuyết phục được ban lãnh đạo.

Tương lai của Onana ở Old Trafford mờ mịt từ mùa hè, khi Man Utd theo đuổi nhiều thủ môn khác, rồi chiêu mộ Senne Lammens từ Antwerp với giá 25 triệu USD trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng. Thủ thành Bỉ sẽ cùng Altay Bayindir cạnh tranh vị trí chính thức, khiến Onana chỉ còn là lựa chọn thứ ba.

Onana từng được kỳ vọng lớn khi Man Utd bỏ ra 64 triệu USD để chiêu mộ anh từ Inter Milan hè 2023. Nhưng anh liên tục mắc lỗi trong khung gỗ, góp phần khiến hàng thủ Man Utd bất ổn. Mùa này, Onana chỉ bắt một trận ở Cup Liên đoàn và mắc sai lầm, trong thất bại trước đội hạng Tư Grimsby Town.

Tình hình càng khó khăn hơn khi Onana dính chấn thương gân kheo ngay trong buổi tập thứ hai sau kỳ nghỉ hè, khiến anh lỡ toàn bộ chuyến du đấu tiền mùa giải. Bayindir tận dụng cơ hội để chiếm suất bắt chính dù vẫn mắc nhiều sai lầm, còn ban lãnh đạo Man Utd tích cực tìm người thay thế.

Trước khi đồng ý sang Thổ Nhĩ Kỳ, Onana từng được Man Utd chào giá cho Monaco khoảng 40 triệu USD. Anh vẫn còn ba năm hợp đồng, nhưng không còn nằm trong kế hoạch của HLV Ruben Amorim.

Trabzonspor cần gấp một thủ môn sau khi bán Ugurcan Cakir cho Galatasaray. Trong khi đó, một phần lý do khiến Onana đồng ý tới Thổ Nhĩ Kỳ là anh được tăng lương như mong muốn.

Hoàng An (theo Athletic, Romano)