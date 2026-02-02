Thủ khoa thi đánh giá tư duy Bách khoa Hà Nội đạt 96,1/100 điểm

Thủ khoa thi đánh giá tư duy TSA của Đại học Bách khoa Hà Nội đợt đầu đến từ trường THPT Hưng Nhân, tỉnh Hưng Yên.

Ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp, Đại học Bách khoa Hà Nội ngày 2/2 cho biết 96,1/100 là mức điểm cao nhất. Đợt thi này diễn ra cách đây một tuần, với gần 17.000 thí sinh tại Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Thái Nguyên và Lào Cai.

So với thủ khoa năm ngoái, mức này thấp hơn 2,51 điểm.

Phổ điểm đợt 1 kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội 2026 như sau (cập nhật)

Kỳ thi đánh giá tư duy TSA của Đại học Bách khoa Hà Nội là một trong những kỳ thi riêng quy mô lớn do đại học tổ chức để lấy kết quả tuyển sinh đầu vào.

Đề thi gồm ba phần: Tư duy Toán học (60 phút), Tư duy Đọc hiểu (30 phút) và Tư duy Khoa học/Giải quyết vấn đề (60 phút). Các câu hỏi tập trung đánh giá năng lực tư duy của thí sinh, không kiểm tra trực diện kiến thức của môn học nào, tổng điểm là 100.

Ngoài đợt này, Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức hai đợt thi đánh giá tư duy vào 14-15/3 và 16-17/5.

Lịch đăng ký, dự thi đánh giá tư duy TSA 2026

Năm ngoái, điểm trung bình của gần 28.700 thí sinh thi đánh giá tư duy là 55,23/100. Khoảng 50 đại học có sử dụng kết quả để tuyển sinh.

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025 xét theo điểm thi đánh giá tư duy là từ 46,48 đến 86,97, ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo lấy cao nhất.

Dương Tâm