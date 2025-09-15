Đại học Bách khoa Hà Nội công bố lịch thi đánh giá tư duy năm 2026

Kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội (TSA) năm 2026 dự kiến có ba đợt, sớm nhất vào cuối tháng 1.

Theo thông báo của trường ngày 15/9, cả ba đợt thi đều vào cuối tuần, mỗi đợt có từ 3-4 kíp tại 30 điểm thi, đáp ứng được khoảng 60.000 lượt thi.

Lịch thi đánh giá tư duy (TSA) năm 2026 chi tiết như sau:

Đợt thi Thời gian đăng ký Thời gian thi Đợt 1 5-15/12/2025 24-25/1/2026 Đợt 2 5-15/2/2026 14-15/3/2026 Đợt 3 5-15/4/2026 16-17/5/2026

Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết giữ ổn định cấu trúc đề thi như năm nay, với ba phần: Tư duy Toán học (60 phút), Tư duy Đọc hiểu (30 phút) và Tư duy Khoa học/Giải quyết vấn đề (60 phút). Các câu hỏi tập trung vào đánh giá năng lực tư duy của thí sinh, không kiểm tra trực diện kiến thức của môn học nào, tổng điểm là 100.

Hình thức thi TSA là trắc nghiệm trên máy tính. Kết quả thi có giá trị trong hai năm.

Phần thi Số câu hỏi Thời gian thi (phút) Điểm tối đa Tư duy Toán học 40 60 40 Tư duy Đọc hiểu 20 30 20 Tư duy Khoa học/

Giải quyết vấn đề 40 60 40

Năm 2025, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng tổ chức ba đợt thi TSA tại Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai, Ninh Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đà Nẵng. Kỳ thi có hơn 28.000 thí sinh với gần 57.000 lượt thi.

Điểm trung bình của tất cả thí sinh là 55,23/100. Em Vũ Minh Đức, học sinh lớp 12 Toán 2, trường THPT chuyên Bắc Ninh trở thành thủ khoa với 98,61/100 điểm, là kỷ lục của kỳ thi.

Kết quả TSA được hơn 50 trường đại học dùng xét tuyển đầu vào. Riêng với Đại học Bách khoa Hà Nội, điểm chuẩn xét theo điểm thi đánh giá tư duy TSA là từ 46,48 đến 86,97, ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo lấy cao nhất.

Thí sinh thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội, hôm 18/1. Ảnh: Dương Tâm

Dương Tâm