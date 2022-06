Thống đốc giải thích việc độc quyền thương hiệu vàng miếng quốc gia

8h15 Ngân hàng nào cũng muốn tăng trưởng tín dụng nhiều

Chiều 8/6, đại biểu Trịnh Xuân An, Uỷ viên Uỷ ban Quốc phòng an ninh chất vấn việc cấp hạn mức tín dụng của Ngân hàng Nhà nước hiện nay mang "dáng dấp bao cấp" và "có nên thực hiện thời gian tới nữa hay không", ông An nói.

Trả lời thêm đại biểu An tại phiên chất vấn sáng nay, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng giải thích, Việt Nam có đặc thù riêng. "Ngân hàng Thế giới đánh giá, Việt Nam là nước lệ thuộc vốn ngân hàng lớn nhất thế giới. Điều này có nguy cơ rủi ro, nên công cụ cấp hạn mức tín dụng này vừa qua hiệu quả, chặn được các cuộc đua lãi suất, huy động tín dụng cao. Có những năm tín dụng nền kinh tế tăng tới 53,8%", bà nói.

Trước quan điểm cho rằng việc cấp hạn mức tín dụng này "chặn" dòng vốn rẻ tới người vay, Thống đốc nhận xét, ngân hàng nào khi thành lập đều muốn tăng trưởng tín dụng nhiều, nhưng ở "vai" Ngân hàng Nhà nước phải nhìn ở góc độ điều hành vĩ mô. "Nếu đáp ứng hết hạn mức mong muốn của ngân hàng thương mại thì sẽ không ổn định được vĩ mô như hiện nay", bà khẳng định.