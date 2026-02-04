Thống đốc Fed rời chức vụ tại Nhà Trắng

Thành viên Hội đồng Thống đốc Fed Stephen Miran vừa từ chức Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng, theo đúng cam kết của ông năm ngoái.

Năm 2025, Miran đã xin nghỉ không lương sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử ông tạm thời lấp vị trí còn trống trong Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Khi đó, thống đốc Adriana Kugler bất ngờ từ chức, dù nhiệm kỳ của bà đến hết tháng 1/2026 mới kết thúc.

Miran cho biết ông đã được tư vấn pháp lý rằng không cần phải rời khỏi vị trí tại Nhà Trắng, do công việc tại Fed chỉ vài tháng. Tuy nhiên, nhiệm vụ này đang kéo dài hơn dự kiến.

"Tôi đã hứa với Thượng viện rằng nếu tiếp tục ở lại Hội đồng Thống đốc sau tháng 1, tôi sẽ chính thức rời khỏi Hội đồng Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng (CEA). Tôi tin rằng điều quan trọng là phải giữ lời hứa khi tiếp tục đảm nhiệm công việc tại Fed mà ngài và Thượng viện đã phê duyệt cho tôi", Miran viết trong thư từ chức ngày 3/2.

Thành viên Hội đồng Thống đốc Fed Stephen Miran. Ảnh: Reuters

Ông Trump hôm 31/1 thông báo đề cử cựu Thống đốc Fed Kevin Warsh làm Chủ tịch tiếp theo của Fed, kế nhiệm ông Jerome Powell. Nếu được Thượng viện phê chuẩn, Warsh sẽ thay vị trí của Miran trong Hội đồng Thống đốc. Nhưng cho đến lúc đó, Miran vẫn phải tiếp tục làm việc.

Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về việc liệu Pierre Yared - quyền chủ tịch CEA hiện tại có được bổ nhiệm chính thức vào vị trí này hay không.

Trong các cuộc họp chính sách của Fed gần đây, Miran nhiều lần bỏ phiếu khác với quyết định chung vì muốn giảm lãi suất mạnh tay hơn. Ông Trump cũng không che giấu mong muốn cơ quan này giảm lãi suất, và thậm chí coi sự ủng hộ nới lỏng tiền tệ là một trong những tiêu chí khi lựa chọn chủ tịch Fed mới.

Fed gần đây đối mặt nhiều biến động. Powell tháng trước tiết lộ Bộ Tư pháp Mỹ đang mở cuộc điều tra hình sự với ông, liên quan đến cuộc điều trần của ông trước Thượng viện về dự án cải tạo trụ sở Fed. Dù vậy, Powell cho rằng đây chỉ là "cái cớ" để buộc ông giảm lãi suất mạnh hơn.

Năm ngoái, DOJ cũng mở cuộc điều tra Thống đốc Fed Lisa Cook, với cáo buộc gian lận trong hồ sơ vay mua nhà. Bà phủ nhận mọi sai phạm và đã khởi kiện để ngăn nỗ lực sa thải của ông Trump. Vụ kiện đang được Tòa án Tối cao Mỹ xem xét.

Hà Thu (theo Reuters)