Ông Trump đề cử ứng viên Chủ tịch Fed thay Jerome Powell

Tổng thống Mỹ đề cử cựu Thống đốc Fed Kevin Warsh làm Chủ tịch Fed tiếp theo, sau khi ông Jerome Powell hết nhiệm kỳ vào tháng 5.

"Tôi đã quen biết Kevin một thời gian dài, và không nghi ngờ việc ông ấy sẽ trở thành một trong những Chủ tịch Fed vĩ đại nhất, có thể là xuất sắc nhất", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Từ đầu năm ngoái, Kevin Warsh đã nổi lên là một trong các ứng cử viên sáng giá cho chức Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Nhiệm kỳ của Chủ tịch hiện tại - Jerome Powell sẽ kết thúc vào tháng 5.

Kevin Warsh tại một sự kiện ở New York năm 2017. Ảnh: Reuters

Warsh từng được cân nhắc làm Bộ trưởng Tài chính trong nhiệm kỳ hai của ông Trump và cũng là ứng viên cho chức chủ tịch Fed trong nhiệm kỳ đầu. Việc ông Trump chọn Scott Bessent làm Bộ trưởng Tài chính được coi là để mở đường cho đề cử Warsh lãnh đạo Fed sau này.

Kevin Warsh năm nay 56 tuổi. Ông từng là phó chủ tịch kiêm giám đốc phụ trách mảng mua bán và sáp nhập (M&A) tại ngân hàng Morgan Stanley. Sau đó, ông làm trợ lý đặc biệt cho Tổng thống George W. Bush về chính sách kinh tế và giữ vai trò thư ký tại Hội đồng Kinh tế Quốc gia.

Cũng như Powell, Kevin Warsh không có bằng sau đại học về kinh tế. Ông tốt nghiệp Trường Luật Harvard năm 1995, từng học kinh tế học và thống kê tại Đại học Stanford.

Việc ông Trump chọn Warsh được đánh giá sẽ không gây biến động lớn trên thị trường. Warsh đã có kinh nghiệm làm việc tại Fed và Wall Street cũng cho rằng ông sẽ không làm theo mọi mong muốn của Tổng thống.

"Ông ấy được các thị trường tài chính tôn trọng. Không có ai được bổ nhiệm vào vị trí này mà lại không giảm lãi suất trong ngắn hạn. Tuy nhiên, tôi tin rằng về dài hạn, ông ấy sẽ là một ứng viên đáng tin cậy", David Bahnsen - Giám đốc đầu tư của The Bahnsen Group nhận định trên CNBC.

Tổng thống Bush bổ nhiệm Warsh vào Hội đồng Thống đốc Fed năm 2006. Ông giữ vị trí này trong thời kỳ đỉnh điểm khủng hoảng tài chính, đóng vai trò cầu nối chính giữa Fed và Phố Wall.

Trong vai trò đó, ông đã giúp điều phối thương vụ bán ngân hàng Bear Stearns cho JPMorgan Chase. Tuy nhiên, ông cũng cho Lehman Brothers sụp đổ năm 2008 - một bước ngoặt chấn động các thị trường tài chính toàn cầu. Warsh rời Fed năm 2011 sau khi công khai phản đối kế hoạch mua 600 tỷ USD trái phiếu để bơm thêm tiền vào nền kinh tế.

Hiện tại, Warsh là nhà kinh tế tại Viện Hoover - một tổ chức tư vấn chính sách. Ông cũng tham gia thỉnh giảng tại Trường Kinh doanh thuộc Đại học Stanford. Ngoài ra, ông còn là thành viên hội đồng cố vấn của Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO). Warsh kết hôn với tỷ phú Jane Lauder - cháu gái Estée Lauder - nhà sáng lập đế chế mỹ phẩm Estée Lauder.

Năm ngoái, Warsh cố vấn cho nhóm chuyển giao quyền lực của ông Trump về chính sách kinh tế sau khi tái đắc cử. Trong một bài viết đăng trên Wall Street Journal hồi tháng 1/2025, ông cùng Trump chỉ trích Fed vì để lạm phát tăng mạnh trong và sau đại dịch. Warsh cho rằng lạm phát cao trong vài năm qua là hậu quả từ việc "chính phủ chi tiêu quá mức và ngân hàng trung ương in tiền quá nhiều".

Hà Thu (theo Reuters, CNN)