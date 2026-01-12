Chủ tịch Fed bị điều tra hình sự

Ngày 11/1, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell xác nhận các công tố viên liên bang đã mở cuộc điều tra hình sự với ông.

"Vào thứ Sáu, Bộ Tư pháp đã gửi trát triệu tập của đại bồi thẩm đoàn tới Fed, đe dọa truy tố hình sự liên quan đến cuộc điều trần của tôi trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện hồi tháng 6 năm ngoái. Nội dung cuộc điều trần đó một phần về dự án cải tạo có thể kéo dài nhiều năm với các tòa nhà văn phòng của Fed", Powell cho biết trong một video đăng trên tài khoản X của Fed.

Ông cho rằng cuộc điều tra của các công tố viên xuất phát từ việc Fed thiết lập lãi suất "dựa trên đánh giá tốt nhất về điều gì có lợi cho công chúng, thay vì làm theo mong muốn của Tổng thống Mỹ Donald Trump".

"Không ai, và chắc chắn là không phải Chủ tịch Fed, đứng trên pháp luật. Nhưng hành động chưa từng có tiền lệ này cần được nhìn nhận trong bối cảnh rộng hơn, với các mối đe dọa và sức ép liên tục từ chính quyền", Powell nói.

Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell trong cuộc họp báo ngày 17/9/2025. Ảnh: Reuters

Năm ngoái, Tổng thống Trump nhiều lần công kích Fed và Powell vì không giảm lãi suất nhanh và mạnh như ông yêu cầu. Ông còn từng dọa kiện và sa thải Chủ tịch Fed, thậm chí thông báo sa thải thành viên Hội đồng Thống đốc Fed Lisa Cook. Tuy nhiên, quyết định này đã bị Tòa phúc thẩm liên bang tại Washington chặn lại.

Tổng thống Mỹ cũng từng đến thăm dự án cải tạo trụ sở Fed ở Washington tháng 7/2025. Ông tranh cãi với Chủ tịch Powell ngay trước máy quay khi đề cập chi phí cải tạo hạ tầng cơ quan này. Trong một bài đăng trên Truth Social, ông chỉ trích Powell quản lý "quá tệ" khi chi "3 tỷ USD cho công việc lẽ ra chỉ tốn 50 triệu USD". Nhà Trắng khi đó cho biết đang điều tra việc này.

"Vấn đề ở đây là liệu Fed có thể tiếp tục thiết lập lãi suất dựa trên các điều kiện kinh tế, hay chính sách tiền tệ sẽ bị chi phối bởi áp lực hoặc sự đe dọa mang tính chính trị", Powell cho biết trong video hôm 11/1.

New York Times trước đó dẫn các nguồn thân cận đưa tin về cuộc điều tra với Powell. Họ cho biết cuộc điều tra do Văn phòng Công tố viên Mỹ tại Đặc khu Columbia phụ trách.

Thượng nghị sĩ Thom Tillis - thành viên Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ chỉ trích cuộc điều tra với Powell. Ông cho biết sẽ phản đối việc phê chuẩn người kế nhiệm Powell do ông Trump đề cử, cũng như phản đối bất kỳ ứng viên nào khác cho Hội đồng Thống đốc Fed "cho đến khi vấn đề pháp lý này được giải quyết hoàn toàn".

Tháng 5/2026, nhiệm kỳ Chủ tịch Fed của Powell sẽ kết thúc. Tuy nhiên, nhiệm kỳ của ông trong Hội đồng Thống đốc Fed sẽ kéo dài đến năm 2028.

"Không còn nghi ngờ gì nữa. Các cố vấn trong chính quyền Trump đang tích cực thúc đẩy chấm dứt sự độc lập của Fed. Giờ đây, sự độc lập và uy tín của Bộ Tư pháp cũng đang bị đặt dấu hỏi", Tillis kết luận.

Hà Thu (theo CNBC, Reuters)