Ông Trump đề cử thành viên Hội đồng Thống đốc Fed

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ đề cử Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế Stephen Miran tạm thời lấp vị trí còn trống trong Fed.

Nếu được Thượng viện phê duyệt, Miran sẽ đảm nhận vị trí này trong thời gian Nhà Trắng tìm ứng cử viên chính thức. Cuối tuần trước, thành viên Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Adriana Kugler bất ngờ từ chức, để quay về làm việc tại Đại học Georgetown. Nhiệm kỳ của bà đến hết tháng 1/2026 mới kết thúc.

Hội đồng Thống đốc là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Fed, gồm 7 thành viên do Tổng thống đề cử và cần Thượng viện phê chuẩn. Nhóm này chịu trách nhiệm thiết lập chính sách tiền tệ, giám sát ngân hàng và ổn định tài chính quốc gia.

Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế Stephen Miran. Ảnh: Reuters

Ngày 7/8, ông Trump cho biết Nhà Trắng đang tìm kiếm ứng cử viên chính thức cho vị trí này. Ông cũng đang cân nhắc các ứng viên cho vị trí Chủ tịch Fed, sau khi ông Jerome Powell hết nhiệm kỳ tháng 5/2026.

Ông Trump đến nay vẫn chưa thành công trong việc gây sức ép buộc quan chức Fed giảm lãi suất. Vì thế, việc đề cử Miran vào vị trí này, dù chỉ là tạm thời, cũng sẽ giúp Tổng thống có kênh tác động trực tiếp hơn nhằm theo đuổi chính sách nới lỏng tiền tệ và tăng ảnh hưởng với Fed.

Miran lâu nay ủng hộ việc cải tổ toàn diện quy trình quản trị của Fed. Trong một nghiên cứu ông làm đồng tác giả năm ngoái, Miran đề xuất tăng cường quyền kiểm soát của Tổng thống với Hội đồng Thống đốc Fed, bao gồm cả việc rút ngắn nhiệm kỳ của các thành viên. Ông cũng muốn chấm dứt khả năng luân chuyển vị trí giữa quan chức Fed và quan chức chính phủ, đồng thời quốc hữu hóa 12 ngân hàng khu vực của Fed.

Dù vậy, đề cử của ông Trump còn cần được Thượng viện thông qua. Quy trình này gồm một cuộc điều trần trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện, một cuộc bỏ phiếu tại ủy ban để thông qua đề cử và một loạt cuộc bỏ phiếu toàn thể tại Thượng viện. Đảng Dân chủ vì thế có thể làm chậm tiến độ phê chuẩn đề cử của Tổng thống.

Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, thành viên Đảng Dân chủ cấp cao nhất trong ủy ban, cho biết bà sẽ có "những câu hỏi khó trong phiên điều trần, về việc liệu Miran có phục vụ người dân Mỹ với tư cách là một tiếng nói độc lập tại Fed, hay chỉ đơn thuần phục vụ Tổng thống Donald Trump". Phiên họp tiếp theo của Thượng viện Mỹ dự kiến vào đầu tháng tới.

Năm nay, Fed còn 4 phiên họp chính sách. Trong cuộc họp tháng 7, cơ quan này giữ nguyên lãi suất tham chiếu ở mức 4,25%-4,50%. Powell cho rằng lạm phát vẫn ở mức cao và lo ngại thuế nhập khẩu của ông Trump có thể khiến tình trạng đó kéo dài.

Hà Thu (theo Reuters)