'Tôi kinh hãi vì 10 người nhúng đũa vào nồi lẩu'

'Khi ăn lẩu, tôi thấy 10 người cùng nhúng đôi đũa ăn dở của mình vào nồi để khuấy đảo, không biết bao nhiêu vi khuẩn đã ở trong đó?'.

"Cuộc sống hiện đại con người nên học cách ứng xử văn minh hơn, nhất là trong văn hóa ăn uống. Tôi gặp rất nhiều người cứ nghĩ lên bàn ăn trước tập thể cũng phải thoải mái, vô tư... thể hiện bản thân ăn uống tùy thích, chẳng quan tâm xung quanh người khác nghĩ gì. Họ dùng đũa cá nhân gắp lên rồi thả xuống, lựa qua lựa lại để tìm miếng hợp ý mình. Đặc biệt là khi ăn lẩu, trong bàn có 10 người cùng ăn thì cũng đồng nghĩa với 10 đôi đũa khuấy đảo hết cả nồi, không biết bao nhiêu vi khuẩn đã ở trong đó?

Gia đình tôi có hai bé nhỏ, nhưng hai vợ chồng tôi luôn dạy các con từ lúc nhỏ rằng phải chú ý trong cách ăn uống. Vì khi tôn trọng ý thức, con cũng sẽ biết tôn trọng người khác. Tôi thường đặt một đôi đũa riêng trên tô canh trong mâm cơm gia đình. Tôi dạy con không dùng đũa cá nhân của mình để gắp đồ ăn trong tô canh chung. Con muốn ăn món nào thì dùng đũa đó để gắp bỏ vào bát của mình, không được ngậm đũa chung. Con muốn gắp thức ăn mời người khác cũng phải trở đầu đũa của mình...

Từ đó, hai con của tôi hình thành thói quen, đi đâu mà thấy ai cứ dùng đũa cá nhân của mình gắp vào đĩa, bát chung là bé sẽ phản ứng liền, kể cả khi bản thân không ăn món đó. Tôi chia sẻ những điều này để mong mọi người cải thiện ý thức ăn uống cho văn minh hơn, nhất là khi đi ăn ở chỗ đông người. Tôn trọng người khác cũng là tôn trọng chính mình".

Đó là chia sẻ của độc giả Van.nguyenbt về thói quen dùng đũa của nhiều người Việt. Việc nhúng đũa hoặc thìa vào món ăn chung ở một số quốc gia châu Á không được đánh giá là văn minh, đặc biệt là về mặt vệ sinh. Tuy nhiên, người Việt thường dễ dãi hơn trong vấn đề này. Chuyện nhúng đũa ăn dở vào nồi lẩu, gắp thức ăn cho nhau diễn ra khá phổ biến ở ta, đến mức nó trở thành một thói quen mà ít người để ý.

>> Chị Việt kiều chấn chỉnh thói quen xấu của cả họ giữa buổi tiệc

Bạn đọc Doctor X bình luận: " Có nhiều thứ mà tôi thấy khó chấp nhận trên bàn ăn của phần đông người Việt như: dùng đũa muỗng đang ăn nhúng vào đĩa, bát đồ ăn chung (nhất là món lẩu), gắp thức ăn cho người khác mà không trở đũa hoặc dùng đũa riêng; xới đảo thức ăn liên tục; nói chuyện trong bữa ăn làm nước miếng văng tứ tung... Mỗi khi đi ăn tập thể, tôi thường kêu thêm chén nước chấm riêng, đũa muỗng riêng cho một số món để tránh chung đụng. Tôi cũng từ chối tế nhị khi người khác gắp cho mình, xin phép múc lẩu sớm nhất trước khi có người nhúng đũa của họ vào. Nhóm nào ăn uống khó coi quá, tôi sẵn sàng không ăn cùng".

Tuy nhiên, không phải ai cũng tỏ ra khắt khe trong việc dùng đũa trong bữa ăn. Độc giả Giang Phạm Đức nêu quan điểm: "Nếu là bữa cơm gia đình thì việc phân định rạch ròi đũa chung, đũa riêng, khắt khe trong việc ăn uống thì có vẻ hơn quá. Vì dẫu sao, người trong gia đình đều biết sức khỏe mỗi người ra sao? Mặt khác, người cùng nhà cũng chung đụng nhiều thứ (nhà vệ sinh, khăn tắm, bát đũa....) nên nếu tách riêng hết ra thì rất phức tạp và không cần thiết (trừ những người có bệnh lây nhiễm, cần cách ly). Việc ăn riêng bát, riêng đũa chỉ nên áp dụng khi đi ăn ở bên ngoài để giữ sức khỏe của bản thân và người khác mà thôi".

Cùng chung suy nghĩ, bạn đọc Haiphongcn bổ sung thêm: "Dưới con mắt khoa học, đúng là việc ăn chung bát, chung đũa có thể làm lây lan vi khuẩn. Nhưng trong cuộc sống còn có vô vàn thứ gây lây nhiễm ngoài việc dùng đũa. Nếu ai đó kiêng kỵ quá mức thì chỉ có thể sống một mình mà thôi. Con người có cơ chế thích nghi và kháng thể nhất định. Đa phần những loại vi khuẩn thông thường đều sẽ bị kháng thể tiêu diệt hết. Còn những loại lây nhiễm đặc biệt thì dù bạn có kiêng thế nào thì đến lúc tiếp xúc cũng vẫn bị.

Tôi thấy các bé ở nông thôn hoặc miền núi thường lê la ngoài sân, chơi ngoài đường, thậm chí nghịch bẩn. Trong khi đó, các bé ở thành phố thường bị bố mẹ cấm cản ngay. Nhưng những đứa bé ở nông thôn lại thường có đề kháng tốt hơn nhiều em bé ở thành phố quen sống sạch sẽ và nằm phòng điều hòa đấy thôi. Thế nên, kiêng kỵ quá cũng không hẳn đã tốt".

Thành Lê tổng hợp