Thời điểm nào trong ngày không nên uống nước cam?

Tôi nghe mọi người nói uống nước cam vào chiều tối không tốt. Vậy nên uống vào thời điểm nào trong ngày? (Ngân, 30 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Nước cam được biết đến với nhiều công dụng như nâng cao đề kháng, chống lão hóa, giảm nguy cơ tim mạch, ung thư.

Nhiều thông tin cho rằng uống nước cam buổi chiều tối không tốt, nhưng hiện chưa có nghiên cứu chỉ rõ nên hay không nên sử dụng nước cam vào thời điểm này. Song, trong nước cam chứa một lượng caffein có thể gây mất ngủ ở người nhạy cảm với chất này. Đồng thời, loại quả chứa rất nhiều vitamin C, thường được hấp thu nhanh và thải qua đường nước tiểu, nên việc sử dụng vào chiều tối sẽ gây tiểu đêm ở một số người.

Do đó, mọi người nên sử dụng nước cam vào buổi sáng hoặc trưa, tốt nhất là uống sau hoặc trước ăn một giờ để không ảnh hưởng đến quá trình hấp thu thức ăn và gây đầy bụng.

Nước cam cung cấp vitamin C, folate cùng chất chống oxy hóa giúp tăng miễn dịch, phòng bệnh hô hấp. Ảnh: Bảo Bảo

Người nhạy cảm với các thành phần có trong nước cam như vitamin C, caffein, không nên sử dụng. Nhóm bị viêm dạ dày hoặc có vấn đề về đường tiêu hóa cũng hạn chế uống vì nước cam có vị chua, chứa một lượng axit có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày. Người bệnh đái tháo đường, suy gan, thận, cũng nên cân nhắc.

Hiện chưa có chống chỉ định cụ thể về việc sử dụng nước cam. Tuy nhiên, bạn cần tham vấn ý kiến của các chuyên gia dinh dưỡng hoặc bác sĩ trước khi sử dụng trong thời gian dài, tránh tương tác thuốc hoặc làm giảm công dụng của thuốc điều trị.

TS.BS Bùi Phạm Minh Mẫn

Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM - Cơ sở 3