Thỏa thuận ly hôn của Nicole Kidman

Minh tinh Nicole Kidman và ca sĩ Keith Urban san sẻ ngày nuôi con, không cần nhận phí cấp dưỡng, chia đều tài sản sau ly hôn.

Ngày 30/9, Nicole Kidman đệ đơn ly hôn tại tòa án Quận Davidson ở Nashville, bang Tennessee - nơi cả hai định cư từ năm 2007. Trong đơn, diễn viên cho biết ngày ly thân trùng ngày nộp đơn, chia tay "vì những khác biệt không thể hòa hợp". Theo People, tài liệu đệ trình gồm một bản Thỏa thuận giải thể hôn nhân (Marriage Disolution Agreement) và Kế hoạch nuôi con (Parenting Plan Order) được cặp sao thống nhất, chờ thẩm phán phê duyệt.

Nicole Kidman và Keith Urban tại lễ trao giải Academy of Country Music Awards 2023. Ảnh: FilmMagic

19 năm kết hôn, Nicole Kidman và Keith Urban có hai con gái là Sunday Rose, 17 tuổi, và Faith Margaret, 15 tuổi. Theo thỏa thuận, cả hai có nghĩa vụ đối xử tốt với nhau để các con tiếp tục sống trong mối quan hệ yêu thương, ổn định, nhất quán dù bố mẹ ly hôn.

Nicole và Keith không được nói xấu người kia hoặc các thành viên trong nhà. Họ sẽ khuyến khích con cái yêu thương bố mẹ, thoải mái khi sống cùng hai gia đình. Hai nghệ sĩ phải tham gia một buổi hội thảo về nuôi dạy con trong vòng 60 ngày kể từ lúc đệ đơn.

Cũng theo tài liệu, Nicole Kidman là người chăm sóc chính của hai con. Sunday và Faith ở với mẹ trong 306 ngày mỗi năm, còn bố là 59 ngày còn lại. Keith Urban sẽ chăm con từ 10h thứ bảy đến 18h chủ nhật, hai tuần một lần.

Trò chuyện với People, luật sư Marilyn Chinitz - chuyên về luật hôn nhân và gia đình tại New York, không liên quan vụ ly hôn của cặp sao - giải thích về việc chia ngày. "Keith sẽ gặp con vào Ngày của Cha hàng năm, còn lễ Tạ ơn thì hai bên luân phiên mỗi năm một lần. Riêng Giáng Sinh của những năm lẻ, Nicole Kidman ở cùng bọn trẻ từ lúc tụi nhỏ nghỉ đông đến khi trở lại trường. Vào năm chẵn, hai người chia đôi khoảng thời gian này", bà cho biết.

"Thiên nga Australia" cũng ở bên con vào dịp lễ Phục sinh, Ngày của Mẹ. Với kỳ nghỉ xuân, cô đón con vào năm chẵn, còn Keith Urban là năm lẻ. Khi Sunday và Faith nghỉ hè, ngoài lịch chia thông thường, Nicole và Keith có thể ở cùng con hai tuần không liên tiếp, mỗi lần kéo dài bảy ngày.

Nicole Kidman và hai con gái Sunday (trái), Faith trong kỳ nghỉ hè. Ảnh: Instagram/ Nicole Kidman

Ngoài ra, Nicole và Keith cùng quyết định những vấn đề quan trọng liên quan con cái, nhưng sẽ theo ý của mẹ trong trường hợp hai bên không thống nhất. Cả hai xác định không nhận tiền cấp dưỡng cho con hàng tháng. Dù vậy, Keith thanh toán trước toàn bộ chi phí nuôi con thuộc trách nhiệm của anh gồm tiền thuê bảo mẫu, chăm sóc trẻ, học phí trường tư, các hoạt động ngoại khóa đến lúc hai con trưởng thành và tốt nghiệp cấp ba. Ca sĩ chỉ cần trả sinh hoạt phí khi hai con sống cùng mình.

Trong đơn, hai nghệ sĩ cho biết thu nhập hàng tháng của mỗi người hơn 100.000 USD, đủ khả năng chu cấp cho bản thân và hai con trong thời gian nuôi dưỡng. Họ cũng không nhận trợ cấp vợ chồng sau ly hôn. Do các con sống tại Nashville từ nhỏ đến lớn, tài liệu không đề cập việc thay đổi chỗ ở.

Vợ chồng Nicole Kidman - Keith Urban trong lần xuất hiện gần nhất Nicole Kidman và Keith Urban trên khán đài trận đấu FIFA Club World Cup tháng 6. Video: Daily Mail

Thỏa thuận ly hôn quy định việc phân chia của cải gần như ngang bằng. Tất cả đồ đạc trong nhà từ nội thất, thiết bị gia dụng hay những món khác đều được chia theo ý hai bên. Mỗi người giữ toàn bộ tài sản đứng tên mình, bao gồm xe cộ, bản quyền và lợi nhuận từ các tác phẩm nghệ thuật.

Tài liệu cũng nêu rõ hai bên không có bất động sản chung hay trực tiếp đứng tên. Thay vào đó, họ giữ tài sản thông qua quỹ tín thác, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc pháp nhân khác. Các quyền sở hữu được "trao cho từng bên theo điều khoản của những đơn vị trên, thỏa thuận điều hành và những thỏa thuận khác giữa hai người, hoàn toàn không còn bất kỳ quyền lợi, khiếu nại nào từ người kia".

Hai người cũng có tài khoản ngân hàng, các khoản đầu tư riêng. Theo luật sư Marilyn Chinitz, điều này cho thấy Nicole và Keith tách bạch mọi thứ từ ngày đầu bên nhau, từ bỏ quyền đối với tài sản của nửa kia. Mặt khác, họ sẽ tự chịu trách nhiệm những khoản nợ riêng, hưởng điểm tích lũy từ các dịch vụ tài chính, máy bay, khách sạn mà họ đứng tên một mình.

Trang Guardian nhận định các chi tiết trong thỏa thuận cho thấy cặp sao chuẩn bị vụ ly hôn ít nhất hơn một tháng. Keith Urban và Nicole Kidman lần lượt ký Kế hoạch nuôi con ngày 29/8 và 6/9. Thông tin Nicole đệ đơn xuất hiện một ngày sau khi báo chí quốc tế xác nhận vợ chồng cô đang ly thân từ đầu mùa hè.

Trước đó, một số trang tin cho biết diễn viên không muốn chia tay, nỗ lực níu giữ hôn nhân nhưng không thành. Theo Daily Mail, giới âm nhạc hiện có tin đồn Keith Urban hẹn hò một cô gái trẻ cùng ngành. Tuy nhiên, một người bạn của Keith cho biết ca sĩ chưa từng xác nhận có đang trong mối quan hệ tình cảm với ai hay không.

Hôm 1/10, Nicole Kidman lần đầu xuất hiện sau ly hôn. Theo ảnh của paparazzi, cô đi cùng em gái Antonia - người được cho hỗ trợ tinh thần diễn viên thời gian qua. Hai người dạo bộ không xa biệt thự trị giá bốn triệu USD của vợ chồng Nicole tại Nashville.

Nicole Kidman sinh năm 1967, là con gái của gia đình gốc Australia ở Hawaii. Theo thống kê của IMDb, Kidman từng nhận 258 đề cử, đoạt 111 giải thưởng điện ảnh, trong đó có một tượng vàng Oscar và năm giải Quả Cầu Vàng. Trước Keith Urban, cô có cuộc hôn nhân 11 năm với Tom Cruise, ly hôn năm 2001.

Keith Urban sinh năm 1967, là ca sĩ kiêm nghệ sĩ guitar Australia nổi tiếng với phong cách nhạc đồng quê. Anh từng nhận bốn kèn vàng Grammy và nhiều giải thưởng lớn nhỏ khác trong sự nghiệp.

Phương Thảo (theo People, Guardian, Daily Mail)