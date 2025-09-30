Nicole Kidman và Keith Urban ly thân

"Thiên nga Australia" Nicole Kidman và ca sĩ Mỹ Keith Urban ly thân sau 19 năm kết hôn.

Ngày 29/9, theo Page Six, Nicole Kidman và Keith Urban, cùng tuổi 58, dọn ra sống riêng từ đầu mùa hè năm nay. Keith được cho chuyển khỏi tổ ấm của họ ở Nashiville (Mỹ), mua một ngôi nhà khác trong cùng thành phố.

Hiện minh tinh vừa quay xong phim Practical Magic 2 ở London tháng 9, còn chồng cô đang đi lưu diễn và chuẩn bị tổ chức chặng tiếp theo tại Pennsylvania đầu tháng 10.

Nguyên nhân của việc rạn nứt chưa được công bố. Theo nguồn tin của People, trước khi ly thân, Nicole Kidman từng không muốn chia tay, cố gắng bảo vệ cuộc hôn nhân. Người này cũng cho biết chị của diễn viên - Antonia - là "chỗ dựa vững chắc" cho em gái, cả gia đình của Nicole cùng nhau hỗ trợ cô giai đoạn khó khăn về mặt tinh thần.

Nicole Kidman và Keith Urban tại sự kiện "CMA Awards at Bridgestone Arena" ở Tennessee năm 2023. Ảnh: WireImage

Cặp sao kết hôn ngày 25/6/2006 tại Sydney sau một tháng đính hôn, có hai con gái là Sunday, sinh năm 2008, và Faith, sinh năm 2010. People cho biết đằng sau cuộc hôn nhân bền bỉ, Nicole và Keith từng trải qua giai đoạn cam go. Bốn tháng sau lễ cưới, Keith Urban vật lộn với chứng nghiện rượu và cocaine, phải vào trại cai nghiện trong ba tháng. Minh tinh luôn bên chồng, giúp anh vượt qua giai đoạn khó khăn.

Sau kết hôn, đôi uyên ương luôn dự sự kiện cùng nhau, thoải mái chia sẻ chuyện tình cảm với công chúng. Hồi tháng 6, Nicole Kidman đăng bài chúc mừng 19 năm hôn nhân với chú thích: "Chúc mừng ngày kỷ niệm của chúng ta, anh yêu".

Khoảnh khắc ngọt ngào của vợ chồng Nicole Kidman Thuở mặn nồng của vợ chồng Nicole Kidman. Video: Instagram Keith Urban

Nicole Kidman sinh năm 1967, là con gái của gia đình gốc Australia ở Hawaii. Cô được nhiều trang điện ảnh đánh giá là một trong những sao nữ viên mãn trong sự nghiệp lẫn cuộc sống. Theo thống kê của IMDb, Kidman từng nhận 258 đề cử, đoạt 111 giải thưởng điện ảnh, trong đó có một tượng vàng Oscar và năm giải Quả Cầu Vàng. Trước Keith Urban, cô có cuộc hôn nhân dài 11 năm với Tom Cruise. Cả hai ly dị năm 2001, có hai con nuôi.

Keith Urban sinh năm 1967, là ca sĩ kiêm nghệ sĩ guitar Australia nổi tiếng với phong cách nhạc đồng quê. Anh từng nhận bốn kèn vàng Grammy và nhiều giải thưởng lớn nhỏ khác trong sự nghiệp.

Phương Thảo (theo People, Page Six)