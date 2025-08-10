Sunday Rose - con gái kín tiếng của Nicole Kidman

Con gái của "thiên nga Australia" Nicole Kidman trên tạp chí Nylon ấn bản mới nhất. Ảnh: Nylon

Hôm 6/8, Nylon công bố Sunday Rose là nhân vật của số tháng 8, đánh dấu lần đầu cô xuất hiện trên trang bìa một tạp chí thời trang. Đội ngũ biên tập gọi Sunday là "It girl" - thuật ngữ chỉ cô gái trẻ đẹp, có gu thẩm mỹ, phong cách thời trang nổi bật và có tầm ảnh hưởng lớn trong giới trẻ.

Người mẫu cũng có bài phỏng vấn đầu tiên trong sự nghiệp, nói về cơ duyên với nghề, định hướng tương lai và quan điểm của bố mẹ khi biết cô gia nhập ngành giải trí.