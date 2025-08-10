Sunday Rose - con gái kín tiếng của Nicole Kidman

Con gái của "thiên nga Australia" Nicole Kidman trên tạp chí Nylon ấn bản mới nhất. Ảnh: Nylon
Hôm 6/8, Nylon công bố Sunday Rose là nhân vật của số tháng 8, đánh dấu lần đầu cô xuất hiện trên trang bìa một tạp chí thời trang. Đội ngũ biên tập gọi Sunday là "It girl" - thuật ngữ chỉ cô gái trẻ đẹp, có gu thẩm mỹ, phong cách thời trang nổi bật và có tầm ảnh hưởng lớn trong giới trẻ.
Người mẫu cũng có bài phỏng vấn đầu tiên trong sự nghiệp, nói về cơ duyên với nghề, định hướng tương lai và quan điểm của bố mẹ khi biết cô gia nhập ngành giải trí.
Sunday sinh năm 2008 tại Nashville, với tên đầy đủ là Sunday Rose Kidman Urban. Theo People, ông ngoại gợi ý tên Sunday nhằm tôn vinh Sunday Reed - nhà bảo trợ nghệ thuật người Australia. Cô ra mắt làng mẫu tại show diễn Miu Miu thuộc Paris Fashion Week tháng 10/2024. Trước đó, cô có cuộc sống kín đáo, ít xuất hiện trước ống kính truyền thông.
Trò chuyện với Nylon, con gái lớn nhà Kidman cho biết để được bố mẹ cho phép theo đuổi công việc, cô phải tuân thủ hai nguyên tắc. Thứ nhất, không được tham gia loại hình nào của ngành thời trang cho đến năm 16 tuổi. Thứ hai, việc học phải được ưu tiên hàng đầu. Theo Sunday, cô giữ được tư duy đúng đắn nhờ nghe lời phụ huynh. Ảnh: Nylon
Dù là gương mặt mới, Sunday Rose tiếp xúc ngành thời trang từ sớm nhờ thường theo mẹ đến các buổi chụp ảnh, quan sát công việc hậu cần. Những trải nghiệm đó thôi thúc cô khám phá nghề mẫu. Ảnh: Nylon
Sàn diễn đầu tiên của Sunday Rose tháng 10/2024. Ảnh: Miu Miu
Khi được hỏi về lần đầu sải bước trước công chúng, cô cho biết chỉ nghĩ về chỗ bài tập chưa hoàn thiện, hy vọng giáo viên cho thêm thời gian để làm bài sau khi trở lại trường học. Dù vậy, Sunday đã có kỷ niệm đáng nhớ với siêu mẫu Cara Delevingne, nhận lời khuyên từ đàn chị.
"Tôi có cơ hội ngồi trò chuyện với chị Cara Delvingne vào đêm trước show. Cả hai có một bạn chung. Tôi đã hỏi chị nhiều câu, nghe chị chia sẻ kinh nghiệm trong nghề. Thật tuyệt khi có thể làm quen với chị ấy - người mà tôi ngưỡng mộ từ lâu", cô nói.
Cô tạo dáng trong chiến dịch Xuân Hè 2025 của Miu Miu đầu năm. Ảnh: Miu Miu
Theo Telegraph, sự kín đáo là một phần sức hút của Sunday. Ngoài ra, tiềm lực kinh tế và các mối quan hệ của bố mẹ có thể giúp cô xây dựng tên tuổi một cách chậm nhưng chắc.
Bà Sara McCorquodale - giám đốc điều hành, nhà sáng lập nền tảng phân tích xu hướng, người nổi tiếng trên mạng xã hội, nhận xét Sunday có thể trở thành lựa chọn của thị trường cao cấp nhờ có phương hướng phát triển hình ảnh kỹ lưỡng, chẳng hạn như không đăng nội dung "rác" trên trang cá nhân.
Hậu trường buổi chụp ảnh của con gái nhà Kidman Urban hồi tháng 7. Video: Instagram Sunday Rose
Cùng buổi phỏng vấn với Nylon, Sunday nói cũng muốn trở thành một nhà sản xuất phim, dự định học đại học về ngành này. Cô thích nghề làm phim từ năm 5 tuổi, được truyền cảm hứng bởi nhiều tác phẩm. Một trong số đó là Parasite (2019). "Tôi xem phim này ít nhất bốn lần. Tôi rất thích kỹ thuật quay phim, cách cốt truyện được xây dựng tỉ mỉ", Sunday nói thêm.
Trước đây, cô có kinh nghiệm diễn xuất, từng đóng vai khách mời trong hai series có mẹ đóng chính - Big Little Lies (2017) và The Undoing (2020).
Sunday Rose trang điểm mắt khói trên ấn bản W số tháng 3. Ảnh: W Magazine
Theo Tatler, chưa đầy một năm ra mắt, Sunday Rose có lịch trình bận rộn. Gần đây, cô góp mặt trong chiến dịch quảng bá hãng đồng hồ Omega - thương hiệu đồng hành Nicole Kidman hơn 10 năm, xuất hiện trên nhiều tạp chí.
Sunday trên tạp chí The Pop tháng 4. Ảnh: Instagram/ Sunday Rose
Sau nhiều trải nghiệm, người mẫu trẻ rút ra các bài học là "học cách tận hưởng mọi khoảnh khắc khi chúng đến", "trân trọng tất cả cơ hội được nhận", "tập trung hoàn thiện bản thân mỗi khi được tuyển chọn".
Con gái Nicole Kidman trong quảng cáo của Omega tháng 7. Video: Instagram/ Sunday Rose
Hiện Sunday sống tại Nashville cùng bố mẹ và em gái - Faith Margaret Kidman Urban, 15 tuổi. Trong ảnh từ trái qua: Keith Urban, Sunday, em gái cô - Faith, Sybella Hawley - cháu gái của Nicole Kidman và Nicole Kidman (58 tuổi) tại lễ trao giải AFI Achievement Award Gala tháng 4/2024. Lần đầu hai chị em Sunday dự thảm đỏ. Ảnh: Film Magic
Nicole Kidman và Keith Urban kết hôn năm 2006. Trước khi cưới Keith, Nicole có cuộc hôn nhân dài 11 năm với Tom Cruise, có hai con nuôi. Cặp sao ly hôn năm 2001.
Sunday Rose (trái) năm tám tuổi và em gái Faith, khi ấy sáu tuổi, theo bố ra sân bay. Ảnh: Diimex
Người mẫu cho biết thấy thoải mái khi nhiều người không biết gì về cuộc sống của cô. "Điều đó thật tuyệt bởi tôi có thể tạo ấn tượng đầu tiên nhờ bản thân, không phải xuất thân, gia thế", cô nói.
Phương Thảo (theo Nylon, People, Tatler)