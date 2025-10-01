Nicole Kidman ly hôn

"Thiên nga Australia" Nicole Kidman nộp đơn ly hôn ca sĩ Keith Urban vì vợ chồng có những khác biệt không thể hòa hợp.

Theo People, Nicole Kidman đệ đơn lên tòa án tại thành phố Nashville - nơi cặp sao sống từ năm 2007 - hôm 30/9. Trong tài liệu, cô ghi ngày ly thân là ngày nộp đơn, viện dẫn lý do vợ chồng không thể dung hòa những khác biệt nên muốn kết thúc cuộc hôn nhân.

Vợ chồng Nicole Kidman và Keith Urban. Ảnh: WireImage

Ngoài ra, Nicole Kidman và Keith Urban thống nhất một kế hoạch nuôi dạy hai con gái - Sunday Rose, 17 tuổi, và Faith Margaret, 15 tuổi. Một năm, các con sẽ ở với mẹ trong 306 ngày, còn bố là 59 ngày. Cả hai đã lên lịch trình chăm sóc con cái, sẽ đưa ra các quan trọng liên quan đến hai con cùng nhau. Hai bên không nhận tiền trợ cấp nuôi con.

Cặp sao cũng đồng ý không nói xấu nhau hoặc các thành viên khác trong gia đình. Hai người sẽ "khuyến khích con cái tiếp tục yêu thương bố mẹ, thoải mái khi sống cùng hai gia đình". Nicole và Keith phải tham gia một buổi hội thảo về nuôi dạy con trong vòng 60 ngày kể từ lúc nộp đơn ly hôn.

Theo People, kế hoạch nuôi con dường như đạt sự đồng thuận vài tuần trước khi minh tinh đệ đơn. Keith Urban và Nicole Kidman lần lượt ký tài liệu này hôm 29/8 và 6/9.

Hôm 29/9, truyền thông quốc tế đưa tin Nicole và Keith sống riêng từ đầu mùa hè. Anh dọn ra khỏi nhà chung, mua một căn hộ khác ở cùng khu vực. Cặp sao được cho không gặp nhau vì bận rộn lịch trình. Nicole vừa quay xong phim Practical Magic 2 tại London tháng 9, Keith đang đi lưu diễn vòng quanh thế giới.

Nguồn tin của People cho biết chuyện họ chia tay dần trở nên gay gắt. "Nicole bị tổn thương, cảm thấy bị phản bội. Cô ấy muốn cứu vãn cuộc hôn nhân và tin bản thân có thể làm được. Nhưng có vẻ Keith đã bước tiếp rồi", người này nói thêm. Thời gian qua, minh tinh được cho chăm sóc hai con, cố gắng giữ gia đình ổn định. Em gái của cô - Antonia - và cả gia đình phía Nicole hỗ trợ cô vượt qua giai đoạn khó khăn.

Vợ chồng Nicole Kidman - Keith Urban trong lần xuất hiện gần nhất Nicole Kidman và Keith Urban trên khán đài trận đấu FIFA Club World Cup tháng 6. Video: Daily Mail

Cặp sao kết hôn ngày 25/6/2006 tại Sydney. Theo trang tin, đằng sau cuộc hôn nhân bền bỉ, Nicole và Keith từng trải qua giai đoạn cam go. Bốn tháng sau lễ cưới, Keith Urban vật lộn với chứng nghiện rượu và cocaine, phải vào trại cai nghiện trong ba tháng. Minh tinh luôn bên chồng, giúp anh vượt qua giai đoạn khó khăn.

Sau kết hôn, cặp uyên ương luôn dự sự kiện cùng nhau, thoải mái chia sẻ chuyện tình cảm với công chúng. Lần gần nhất họ xuất hiện chung là khi đi xem một trận đấu thuộc giải FIFA Club World Cup tại Nashville hôm 20/6. Trên Instagram năm ngày sau đó, Nicole đăng ảnh hạnh phúc bên chồng dịp kỷ niệm 19 năm ngày cưới.

Nicole Kidman sinh năm 1967, là con gái của gia đình gốc Australia ở Hawaii. Theo thống kê của IMDb, Kidman từng nhận 258 đề cử, đoạt 111 giải thưởng điện ảnh, trong đó có một tượng vàng Oscar và năm giải Quả Cầu Vàng. Trước Keith Urban, cô có cuộc hôn nhân 11 năm với Tom Cruise, ly hôn năm 2001.

Keith Urban sinh năm 1967, là ca sĩ kiêm nghệ sĩ guitar Australia nổi tiếng với phong cách nhạc đồng quê. Anh từng nhận bốn kèn vàng Grammy và nhiều giải thưởng lớn nhỏ khác trong sự nghiệp.

Phương Thảo (theo People)