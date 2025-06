Thợ hồ 83 tuổi chạy trail 87 km dưới 12 tiếng

Nam PhiÔng Johannes Mosehla, người Nam Phi, tự phá kỷ lục khi trở thành VĐV lớn tuổi nhất hoàn thành giải chạy trail lâu đời Comrades Marathon gần 90 km.

Xuất phát từ Pietermaritzburg ngày 8/6, Mosehla vượt qua 5 dãy đồi núi hiểm trở được gọi là "The Big Five", chủ yếu là những con đường mòn. Độ cao lớn nhất 870 mét so với mực nước biển. Sau đó, ông có một đoạn đổ đèo dài để về đích tại Durban. Cũng vì lộ trình thấp dần, cuộc đua còn được gọi là "Down".

Johannes Mosehla thi đấu tại Comrades Marathon 2025. Ảnh: Comrades Marathon

VĐV người Nam Phi về đích sau 11 giờ 47 phút 10 giây, nhanh hơn 13 phút so với mốc thời gian giới hạn (COT) 12 giờ. Ông đạt pace 7:31, tức trung bình chạy 1 km trong 7 phút 31 giây, xuyên suốt quãng đường gần 90 km.

Đây là lần thứ 11 Mosehla chinh phục giải ultra marathon lớn và lâu đời nhất thế giới. Ông lần đầu tiên lập kỷ lục là VĐV lớn tuổi nhất hoàn thành cuộc đua vào năm 2023, khi 81 tuổi.

Mosehla tới từ thành phố Polokwane, làm phụ hồ hàng chục năm qua. Runner này đã bắt đầu chạy từ năm 1963. Bí quyết để ông duy trì thể trạng tuổi U90 là tập luyện đều đặn ba buổi mỗi tuần. Cường độ tập mỗi buổi dao động từ 5 đến 32 km.

Ở tuổi 83, Mosehla vẫn chưa nghĩ đến việc dừng thi đấu. "Bạn không thể chiến thắng nếu không luyện tập", nói.

Comrades Marathon có tuổi đời hơn 100 năm và là cuộc đua ultra marathon lâu đời nhất thế giới. Giải bắt đầu từ năm 1921, từng gián đoạn vài năm do thế chiến và đại dịch Covid-19. Cuộc đua năm 2027 sẽ đánh dấu kỷ niệm 100 năm Comrades Marathon.

Mỗi năm, ban tổ chức sẽ đảo ngược vị trí xuất phát giữa Pietermaritzburg và Durban. Năm nay địa hình thi đấu thấp dần, gọi là "Down", năm sau địa hình sẽ cao dần, gọi là "Up".

Ở nội dung nam năm nay, Tete Dijana của Nam Phi lần thứ ba vô địch với thành tích 5 giờ 25 phút 28 giây. Ở nội dung nữ, Gerda Steyn lần thứ tư vô địch với 5 giờ 51 phút 19 giây.

Hồng Duy (theo Canadian Running Magazine)