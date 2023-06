Thợ hồ 81 tuổi chạy trail 87 km dưới 10 tiếng

Nam PhiÔng Johannes Mosehla hoàn thành cuộc đua Comrades Marathon lâu đời với quãng đường trail gần 90 km trong vòng 9 tiếng 30 phút.

Thời gian chính xác để ông Mosehla hoàn thành đường đua là 9 tiếng 26 phút 10 giây, trở thành người lớn tuổi nhất chinh phục Comrades Marathon. Xuất phát từ Pietermaritzburg, Nam Phi, ông vượt qua 5 dãy đồi núi hiểm trở được gọi là "The Big Five", chủ yếu là những con đường mòn. Độ cao lớn nhất 870 mét so với mực nước biển. Sau đó, ông có một đoạn đổ đèo dài để về đích tại Durban ngày 11/6. Cũng vì lộ trình thấp dần, cuộc đua còn được gọi là "Down".

Đây là lần thứ 10 ông chinh phục thành công giải ultra marathon lớn và lâu đời nhất thế giới. "Tôi cảm thấy mạnh mẽ và có thể quay lại giải thêm nhiều lần nữa", Mosehla nói sau giải và cho biết sẽ tiếp tục tham gia vào năm 2024.

Ông Mosehla tham gia Comrades Marathon 2023. Ảnh: Running Magazine

Mosehla tới từ thành phố Polokwane, làm công việc phụ hồ hàng chục năm qua. Runner này đã bắt đầu chạy từ năm 1963. Bí quyết để ông duy trì thể trạng tuổi U90 là tập luyện đều đặn ba buổi mỗi tuần. Cường độ tập mỗi buổi dao động từ 5 đến 32 km . Ông tự hào với những điều làm được và cho rằng có thể truyền động lực cho nhiều người. "Tuổi tác chỉ là con số. Tôi 81 tuổi nhưng không để tâm đến điều đó. Khi còn khỏe, tôi vẫn có thể tiếp tục chạy", cụ ông nói.

Thành tích 9 tiếng 26 phút 10 giây của Mosehla cũng phá kỷ lục tồn tại hàng thập kỷ do Wally Hayward lập năm 1989. Năm đó, Hayward 80 tuổi, hoàn thành cuộc đua sau 10 tiếng 58 phút, trước hai phút so với thời gian giới hạn. Thành tích của Hayward không phải kỳ lục duy nhất bị phá tại giải năm nay. Tete Dijana từ vùng Rustenburg, Nam Phi, bảo vệ chức vô địch với thời thời gian 5 tiếng 13 phút 58 giây, nhanh hơn bốn phút so với kỷ lục cũ của David Gatebe thiết lập vào năm 2016. Gerda Steyn, Nam Phi vô địch nữ sau 5 tiếng 44 phút 56 giây, phá kỷ lục của đồng hương Frith Van Der Merwe lập vào năm 1989 gần 10 phút.

Comrades Marathon có quy mô lớn bậc nhất thế giới. Ảnh: Run247

Comrades Marathon có tuổi đời hơn 100 năm và là cuộc đua ultra marathon lâu đời nhất thế giới. Giải bắt đầu từ năm 1921, từng gián đoạn vài năm do thế chiến và đại dịch Covid-19. Năm 2023 là lần thứ 96 cuộc đua được tổ chức với hơn 27.000 người tham dự. Mỗi năm, ban tổ chức sẽ đảo ngược vị trí xuất phát giữa Pietermaritzburg và Durban. Năm nay địa hình thi đấu thấp dần, gọi là "Down", năm sau địa hình sẽ cao dần, gọi là "Up".

Hoài Phương (Theo Running Magazin)